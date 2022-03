Ordem dos Contabilistas dá “murro” na mesa

Como qualquer ordem profissional que se rege por princípios regulatórios – a Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola (OCPCA) procura alinhar-se aos padrões internacionais para a satisfação dos clientes e das empresas.

No seu percurso à semelhança de qualquer outra actividade susceptível de erros, de certa anarquia, a Ordem chancelou através de uma assembleia-geral extraordinária, medidas punitivas para os seus membros. Trata-se de dois regulamentos, o de disciplina e de controlo da qualidade. Ferramentas que faziam alguma diferença a classe de contabilistas e peritos contabilistas. Diga-se, pode vir a ser o fim da anarquia que se verificava até aqui – um técnico acaparar-se de cliente de outro colega sem observar qualquer princípio num autêntico atropelo as normas exigidas pela OCPCA. Situação que, diga-se, gerava conflito entre os profissionais da classe, como aliás, foi ressaltado pelo presidente da mesa da Assembleia-geral da OCPCA, Tomás Faria ao Jornal de Angola.

“Havia entre nós situações em que tirava-se os clientes um do outro sem que, para o efeito, fosse verificada a situação do profissional anterior, ou seja, alguém está a prestar serviço a um cliente e um colega surge de qualquer forma para ficar com o cliente”. Um estado de coisas que deve ser alterado a partir de agora de que a Ordem não deve abrir mão aos prevaricadores. Pois não é por acaso que Tomás Faria diz que a partir de “agora quem assim proceder terá a devida sanção. Por isso, sempre que um profissional receber determinado serviço tem de saber, primeiro, do profissional anterior se o cliente terá regularizado todas as preocupações ou cumprido com as cláusulas contratuais, desde a remuneração até à vertentes”.

Os documentos ora aprovados respondem a directiva da Comissão de Mercado de Capitais (CMC) ter aprovado, recentemente, um regulamento que orienta que as empresas que queiram ser cotadas em bolsa devem ter as contas assinadas e auditadas por um perito contabilista, o que quer dizer que os profissionais da área passam a ser regularmente acompanhados para se aferir até que ponto o trabalho que realizam é feito com a qualidade que se precisa, de acordo com as normas da profissão, quer no domínio dos contabilistas, quer no dos peritos contabilistas. Lançado o primeiro passo para que os membros da Ordem exerçam as funções com rigor e transparência, só nos resta mesmo aguardar por maior organização e penas severas aos incumpridores face aos desafios da economia nacional.