A s previsões da receita tributária constituem um elemento de grande importância para a tomada de decisão dos gestores públicos, que dependem das receitas dos impostos, taxas e contribuições para desenvolverem seus programas de governo. Assim, a projecção da receita tributária torna-se um factor relevante na gestão financeira dos governos.

A optimização da previsão da receita tributária é dada pelo menor desvio possível entre a receita prevista e a efectiva. Este facto só é possível com a aplicação de metodologias de previsão que melhor se adaptam a cada tipo e natureza de tributo.

A receita tributária é uma variável difícil de se prever. Pois, existem vários factores que afectam o seu comportamento, tais como os pressupostos macroeconómicos, a eficiência nos serviços prestados pela autoridade tributária e as alterações dos termos legislativos fiscais.

Entretanto, é bastante importante optimizar a previsão da receita tributária, sendo esta um dos elementos de base para a elaboração dos orçamentos dos entes públicos.

Actualmente, existem vários métodos para a previsão da receita tributária. No caso de Angola, os métodos baseados em modelos incrementais, constituem uma solução óptima para a previsão da receita tributária. Pois, estes, além de considerarem os dados históricos de referência e os pressupostos macroeconómicos, permitem a incorporação dos impactos da eficiência nos serviços prestados pela autoridade tributária e das alterações dos termos legislativos fiscais.

Os modelos incrementais são ideais para a previsão da receita tributária angolana porque:

a) Os dados históricos da receita estão disponíveis e é possível observar facilmente a tendência;

b) Permitem a incorporação de factores mensuráveis que exercem influência significativa sobre a variável e possibilitam a aplicação de indicadores específicos para cada tipo e natureza de tributo;

c) Geram boas previsões de curto e médio prazos, permitindo cumprir, assim, com a dinâmica orçamentária angolana; e

d) Apresentam diligências claras e previamente definidas e são simples e de fácil compreensão.

No entanto, existem variáveis explicativas específicas para cada imposto, taxa e contribuição. Sendo, por exemplo, mantendo todos os outros factores constantes, a receita do imposto sobre o rendimento do trabalho “explicada” pelo índice ou massa salarial e a receita diamantífera, pelas variações do preço e quantidade produzida dos diamantes.

Por exemplo, para a previsão da receita do imposto industrial, uma solução seria considerar a variação do Produto Interno Bruto (PIB) real não petrolífero e o índice de inflação, ou, directamente, a variação do PIB nominal não petrolífero, que englobaria variações de preço e quantidade. Para a previsão da receita do imposto sobre o valor acrescentado, seria conveniente considerar a variação do consumo total (assim como do privado), que reflecte tanto a variação de preço como a de quantidade. Na falta destes índices, poderia ser usada a variação do PIB real não petrolífero e o índice de preços ao consumidor.

A análise da base de incidência, facto gerador, natureza e tipo de cada imposto, taxa e contribuição, possibilita a identificação das variáveis explicativas para cada tributo e a avaliação do comportamento da receita arrecadada ajuda na selecção do método de previsão ideal.

Na prática, as previsões de receita tributária feitas com base em métodos quantitativos, devem ser sempre combinadas, ou seja, fazendo recurso a modelos matemáticos formais e a algum tipo de análise subjectiva.

Tendo a Administração Geral Tributária (AGT) o objectivo de optimizar a receita tributária, melhorar a previsão dos níveis de arrecadação, torna-se um aspecto de elevada importância para o asseguramento da gestão das contas de exploração e das finanças públicas na execução das políticas fiscais e aduaneiras e uma mais eficiente alocação dos recursos.