OGE : “Má” despesa sempre a crescer

O Orçamento Geral de Estado (OGE) contempla receitas e despesas, que podem ser correntes ou de capital. A despesa corrente do OGE compreende os custos com pessoal, bens e serviços, juros e transferências, que também são chamadas de “Má despesa”, porque o efeito praticamente se esgota no ano em que são realizadas.

Os números grandes do OGE para o ano de 2022 revelam que o custo previsto com pessoal, bens e serviços, juros e transferências cresce 33%, ao sair de dos actuais 7,2 biliões Kz este ano para os 9,6 biliões em 2022.

O aumento da “Má” despesa é transversal a todas as categorias das despesas correntes sem excepção. A maior parte da Má despesa vai para o pagamento de juros da dívida, com uma dotação de 3,02 biliões Kz em 2022, mais 693 mil milhões Kz que a despesa projecta para este ano, o que representa um aumento de 30%.

Outra parte da “Má despesa” que aumenta são as remunerações dos Empregados, que passaram de 2,48 biliões este ano para de 2,67 biliões Kz no próximo ano, ou seja, 28% das despesas correntes serão para pagar salários em 2022. As transferências são a categoria que mais aumentou as verbas, passaram de 894,4 mil milhões Kz em 2020 para 1,53 biliões Kz.

A categoria bens e serviços ficou com um envelope financeiro na ordem dos 2,39 biliões Kz, contra os 1,51 biliões previstos este ano.

É importante referir que as despesas correntes (as Más despesas) são de extrema necessidade para sobrevivência da economia e das pessoas, mas pecam por ter impacto resume-se no ano apenas ao ano em que são realizadas. Mas a “boa despesa” (despesa corrente, que compreende os investimentos públicos), permite que os seus efeitos na economia se prolonguem no tempo, quando são bem projectados, bem construídos e bem fiscalizados.

Ao contrário deste 2021 (quando a projecção da boa despesa caiu 5%), para o próximo ano o Executivo liberou mais verbas para a despesa. A despesa de capital aumentou cerca de 13%, ao passar de 1,77 biliões Kz em 2021 para 2,03 biliões no próximo ano, o que é louvável, mas não suficiente para os desafios que o País tem.

De forma geral, o OGE apresenta melhorias significativas, mas ainda se pode fazer melhor.

*Editor de Economia e Finanças