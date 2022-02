O salário mínimo nacional (revisto)

O País continua a fazer contas à vida sobre o famigerado anúncio do aumento do salarial mínimo nacional e o consequente ajuste dos ordenados da função pública, para alegadamente conferir maior poder de compra aos angolanos, anunciado pelo Presidente da República, João Lourenço, no Cuando Cubango e aprovado esta semana em Conselho de Ministros.

O facto já tinha sido noticiado pelo Mercado em Junho do ano passado, na sua edição 282, mas que foi alvo de vários desmentidos logo a seguir pelo Executivo. Se por lado se aplaude a iniciativa e a pertinência da medida, os mais cépticos questionam a base de cálculo que determinou o incremento de apenas 50% do salário mínimo nacional, que não passa de uma gota no oceano, fixando agora nos 32 mil Kz contra os 21, mil anterior.

Os parceiros sociais do Governo, nomeadamente a UNTA, a CGSILA e a Frente Comum, de que a ministra Teresa Dias diz terem participado do processo, alegam que as suas direcções não foram tidas nem achadas nas discussões. E mais: dizem mesmo que um incremento nas actuais condições do País não deve ser inferior a 100 mil Kz, tendo em conta a média entre a cesta básica urbana e a rural, fixada em mais de 120 mil Kz. Ou seja, este incremento, além de não satisfazer as expectativas dos funcionários públicos, poderá causar outros problemas. Para já, está instalado mais um diferendo entre o patronato (Estado) e a classe operária que pode levar à uma paralisação geral da função pública em ano de eleições, o que não vai de encontro e não seria bom para o partido no poder.

Com um custo de vida tão elevado, devido à inflação que corrói o poder de compra do cidadão há anos, o anúncio do Governo poderá alarmar ainda mais o mercado e influenciar a subida de preços.

No entanto, mais do que subir os salários, alguns especialistas defendem que se deve acabar com as assimetrias salariais que penaliza a maioria em prol de uma minoria, na qual, por exemplo, um técnico da administração pública aufere pouco mais de 100 mil Kz, enquanto um funcionário com a mesma qualificação na AGT aufere mais de 600 mil Kz.