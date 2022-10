O regresso das nacionalizações

Depois de um período “turbulento” das nacionalizações pós-independência, Angola volta à era das intervenções públicas do Estado em bens privados. Recentemente, o Presidente da República, levou a cabo várias nacionalizações de participações de empresas chinesas e de particulares no sector da exploração de diamantes e na operadora de telecomunicações Unitel.

O titular do poder Executivo transferiu para o Estado, por via de nacionalização, as participações da Vidatel e da Geni na Unitel, que eram detidas pela empresária Isabel dos Santos e pelo general “Dino”.

A Nacionalização é o processo pelo qual o Estado assume a administração de uma empresa, grupo ou sector económico, anteriormente administrado por privados, ou seja, é a transferência de uma empresa, serviço ou actividade sob gestão privada para a propriedade ou controlo do Estado.

A Assembleia Nacional aprovou em Março deste ano (2022) a Proposta de Lei de Apropriação Pública, que contém mecanismos para que o Estado possa intervir na propriedade privada pela via da nacionalização e não só. O documento que passou pela casa das leis, orienta que a “apropriação pública” só deve ocorrer quando aspectos do interesse nacional estejam em causa, nomeadamente, a segurança nacional, a segurança alimentar, a saúde pública, o sistema económico e financeiro, o fornecimento de bens ou a prestação de serviços essenciais. A Lei prevê três meios de “apropriação pública” de bens: a nacionalização, a entrega voluntária e a declaração judicial de transferência de bens para o Estado.

Do ponto de vista histórico, as nacionalizações em Angola tiveram lugar num contexto caracterizado pela construção de uma economia planificada e de resistência perante ao abandono de muitos proprietários e titulares de participações sociais de empresas privadas do território nacional. Actualmente, cabe ao Presidente da República, decretar a nacionalização de bens móveis e imóveis, participações sociais, valores mobiliários, activos financeiros, direito de propriedade intelectual e outro tipo de propriedade que tenha sido objecto de sucessão legal ou voluntária de pessoas individuais e colectivas privadas. Nacionalização é o oposto de privatização. Isto é, enquanto no processo de nacionalização a empresa passa para administração pública, na privatização a empresa pública passa para as mãos privadas.

Actualmente, está em curso o Programa de Privatizações (PROPRIV), que desde a sua implementação permitiu ao Estado privatizar 94 activos e empresas, faltando assim 82 por privatizar. Estão previstos privatizar 178 activos e empresas.

Entretanto, com a nacionalização destas empresas, espera-se melhorias na gestão e prestação de serviços, sobretudo a Unitel, uma vez que é uma das empresas importantes do sector das telecomunicações e do País.