O que todos queremos

O tema do Fórum do Mercado de Capitais deste ano - Mercado de Capitais: Capitalizando a Economia 4.0 não podia ser mais actual e oportuno para Angola. Numa altura em que já ninguém tem dúvidas de que a diversificação da economia não é uma opção, é uma inevitabilidade, temas como mercado de capitais, startups, tecnologia, empreendedorismo, digitalização ou automação, entre outros, devem fazer parte dos nossos debates, das nossas práticas e das nossas vidas.

A Economia 4.0 ainda não está plenamente instalada em Angola, longe disso, mas há boas notícias e sinais que permitem olhar para o futuro de forma optimista. Não faltam jovens e ideias que muitas vezes se traduzem em negócios. Tem acontecido, felizmente. Há startups que já cresceram e dão alento ao nascimento de outras, num ambiente onde se falha rápido, mas é também preciso saber dar rápido a volta por cima.

Existem, como sabemos, falhas estruturais, a vários níveis, que actuam com entraves ao surgimento e crescimento de mais iniciativas empresariais inovadoras. Muitas delas devem ser resolvidas por iniciativa do Estado, mesmo que em parceria com privados, mas algumas podem e devem ser apoiadas sobretudo por capital privado. É aqui que surgem os mercados de capitais como uma ferramenta inestimável para o lançamento de novos negócios baseados em tecnologias que alteram, pela positiva, a nossa experiência como pessoas, como profissionais, como cidadãos. Noutras paragens, os mercados de capitais, através de fundos vários e outros instrumentos financeiros, têm apoiado o surgimento e alavancado o desenvolvimento de startups.

O mercado de capitais em Angola, não dando já os primeiros passos, porque já passou essa fase, está numa fase de diversificação que vai ser potenciada, naturalmente, pelas privatizações. E, com o tempo, com a maturidade, com mais apetência pelo risco, poderão surgir oportunidades interessantes para empreendores e startups, mas também investidores. Ao longo desta edição especial que tem nas mãos, e que preparámos para o 3.ª Fórum do Mercado de Capitais, pode ler na primeira pessoa a experiência de vários dos intervenientes de todo este processo. A sua visão, as suas ideias, as perspectivas, os prognósticos.