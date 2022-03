O que esperar do aumento salarial?!

O aumento (em 50%) do salário mínimo na função pública ainda é o assunto mais debatido no espaço público. Aliás, é a ‘boa-nova’ de João Lourenço para os funcionários públicos, pois (pelo menos) terão mais quantidade de dinheiro no bolso, já que dificilmente conseguirão equilibrar as contas, a julgar pelo custo de vida. A execução da medida do Titular do Poder Executivo vai estimular o consumo na economia e consequentemente a procura desenfreada por bens e serviços.

Haverá muito dinheiro em posse dos funcionários, contrariamente aos trabalhadores porque a maioria dos patrões privados terá enormes dificuldades para acompanhar a política do Estado, no que tange ao aumento do salário mínimo.

Os funcionários partirão em vantagem, diante dos trabalhadores na ‘disputa’ para a aquisição de bens e serviços. Mas, a questão não está nesta disputa. O problema reside na oferta de bens e serviços. Angola importa mais de 85% dos bens de consumo e ainda se ressente do choque cambial de 2016, face à crise económica e financeira iniciada em 2014, agravado com o ‘embargo’ da Reserva Federal (Fed) que proibiu o fornecimento de dólar ao País, tendo obrigado a saída (intempestiva) dos principais correspondentes bancários do mercado.

A produção interna é insipiente, ‘empurrando’ a economia angolana à condição de (quase) dependente de importações, situação que chegou a pôr em causa a preservação das reservas internacionais líquidas (RIL).

O aumento do salário mínimo na função pública vai acontecer justamente numa altura em que ainda haverá desequilíbrio (acentuado) entre a oferta e a procura de bens de consumo na economia (causa de inflação).

Nestas condições, dificilmente o Executivo alcançará o objectivo pelo qual se propõe, a recuperação do poder de compra dos funcionários públicos, quebrado pela inflação cuja taxa (homóloga) é de 27%.

Os mais optimistas acreditam no sucesso da política do Executivo por ter criado a reserva estratégica alimentar, que visa regular o mercado e influenciar a baixa de preços dos produtos alimentares essenciais da cesta básica. Mas, pela forma como está a ser gerida, os pessimista acreditam que será difícil controlar a inflação e recuperar o poder de compra.