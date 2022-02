O que as Big three dizem sobre o rating de Angola

As principais agências de notação financeira do mundo, nomeadamente, Standard & Poor’s (S&P), Fitch e Moody’s, concordaram em elevar o rating de Angola, ao passar do sétimo nível (elevado risco de incumprimento) para o sexto, numa categoria de investimento altamente especulativo. A subida do petróleo, o alívio da dívida do País com credores oficiais que estão a reduzir os riscos imediatos de liquidez e as reformas económicas do País, são apontados como os principais motivos d esta classificação.

O Rating ou classificação de risco de crédito é uma opinião emitida pelas agências de classificação de risco sobre a capacidade de um país ou empresa fazer face ao serviço da dívida, isto é, pagar os juros mais as amortizações a que está obrigado no âmbito dos empréstimos que contraiu. As classificações são expressas com letras. Por exemplo, as notas da S&P e da Fitch vão de “D”, atribuída aos países que entraram em default, isto é, países que falharam o pagamento do serviço da dívida, até “AAA”, para países com capacidade extremamente elevada de cumprir com seus compromissos financeiros. Já a Moody’s atribui a letra “C” como pior a classificação e a “Aaa” como a melhor.

A Moody’s foi a primeira das “Big three” a melhorar a classificação de Angola, em Setembro de 2021. A agência com sede em Nova Iorque, nos EUA, melhorou a notação de Caa1 para B3, mantendo uma perspectiva estável.

Em Janeiro deste ano, a também nova-iorquina Fitch Ratings elevou o rating do País para B- saindo de CCC. Segundo a agência, “houve uma melhoria substancial nas métricas externa e orçamental, sustentadas por um regresso ao crescimento económico positivo, boa gestão fiscal e preços do petróleo mais elevado”.

Uma semana depois, a Standard & Poor’s também melhorou a classificação de Angola , saindo de CCC para B-.

A também norte-americana, argumenta que a nota deve-se ao programa de reformas do Governo, os preços mais altos do petróleo e o alívio da dívida de alguns credores oficiais que estão a reduzir os riscos imediatos de liquidez, e uma depreciação menor da moeda entre 2018 e 2020. Portanto, o aumento do Rating é uma boa notícia, porque representa mais confiança na capacidade de o País honrar com os compromissos, e à medida que o preço do barril do petróleo aumenta, as receitas também aumentam, e isso faz com que Angola tenha mais disponibilidade financeira para pagar as dívidas, isso faz com que investidores olhem para economia nacional. Apesar da melhoria da classificação, a dívida soberana do País mantém-se na categoria de ‘junk’ (junk bonds), o tão falado ‘lixo’, considerado pelas três maiores agências como investimento “arriscado ou especulativo.