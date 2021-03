O Profissional 4.0

O conceito de profissional 4.0 está intimamente relacionado a indústria 4.0. A nova Revolução Industrial é um marco na forma como a sociedade se relaciona - seja no trabalho ou até mesmo na vida pessoal - por isso, os profissionais precisam se adequar a essa nova realidade.

O mercado de trabalho não tem mais como principal foco ou habilidade o desempenho de funções repetitivas. Na realidade, as máquinas são utilizadas como apoio para soluções personalizadas, eficientes e criativas. Independentemente da área de actuação, as inovações devem promover maior eficiência aos processos, garantindo aos negócios uma fatia maior de participação no mercado e mudando as técnicas de gestão.

Os profissionais 4.0 tendem a ser mais produtivos, optam por automatização de tarefas burocráticas e operacionais, além de agirem com mais eficácia em posições de liderança. Além disso, para ser um profissional 4.0, é fundamental se manter em constante desenvolvimento e aprendizado. Essa é uma forma de continuar se reinventando e acompanhar as mudanças do mercado e do mundo.

Um dos destaques da nova indústria é o Big Data, tecnologia que permite a colecta de um elevado número de informações a partir de diversas fontes. Essa ferramenta é fundamental para os processos de tomada de decisão.

Sendo assim, é fundamental que esse profissional seja capaz de analisar os dados disponibilizados, definindo de maneira eficiente o melhor direcionamento para as estratégias da organização.

Mais as competências do novo profissional são para desafios complexos onde se devem destacar:

Pensamento crítico para

resolução de problema

Criatividade

Comunicação clara e constante

Colaboração a todos os domínios

Domínio de um segundo idioma

Mas todas essas competências devem estar alinhadas a qualidade de carácter onde o ambiente de mudança se mantém activo através de:

Curiosidade

Iniciativa

Persistência/ garra

Adaptação

Liderança

Consciência social e cultural

O impulso para ajustar, desenvolver e fomentar esta cultura deve vir de cima. Uma maneira possível para as organizações facilitarem a mudança na alta administração é criando workshops para imergir na tecnológica.

Toda empresa que esteja buscando preparar-se para Indústria 4.0, deveria capacitar seus gestores para criarem a cultura de inovação, e saberem como planejar processos e soluções disruptivas, por meio das pessoas, capacitadas e motivadas.

As pessoas ajudam as empresas a realizar sua transformação digital e são as mais afectadas pelas mudanças no local de trabalho. Seu ambiente de trabalho direto é alterado, exigindo que eles adquiram novas habilidades e qualificações. Isso torna cada vez mais crítico que as empresas preparem seus funcionários para essas mudanças através de treinamento adequado e educação continuada.

No contexto da abordagem pautada na indústria 4.0, é importante que os profissionais da empresa sintam a necessidade de pensar e agir dentro dos novos padrões tecnológicos, estando dispostos a experimentar, aprender novas formas de funcionamento e adaptar os processos diários nessa direcção.

Nota: O mundo muda, se reinventa, moderniza e expande conceitos o tempo todo. A nova Revolução Industrial, hoje é chamada de indústria 4.0, que utiliza conceitos em inteligência artificial, big data, armazenamento em nuvens, robótica e outras ferramentas oriundas da tecnologia, que exigem um novo comportamento por parte dos profissionais. É preciso, portanto, transformar-se em um profissional 4.0 para fazer parte desse contexto.