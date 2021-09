O presente e o futuro das inspecções tributárias

Quando se assinalam 10 anos da Reforma Tributária em Angola, é importante destacar um marco relevante que consiste na capacidade adicional gerada pela Administração Geral Tributária (AGT) em matéria de condução e concretização de inspecções tributárias.

Com efeito, em momento anterior à Reforma Tributária, os casos de incumprimento sistemático das leis em matéria fiscal, a falta de instrumentos que agilizassem a cobrança coerciva de dívidas e a insuficiência de recursos humanos e técnicos para aplicar e fiscalizar o cumprimento da legislação fiscal comprometiam os objectivos do Estado em matéria de diversificação de receitas tributárias não petrolíferas.

Foi neste contexto que se produziram alterações significativas em matéria de legislação, justiça e administração tributária e tecnologias de informação sem, contudo, esquecer o investimento realizado na capacitação de quadros da AGT.

Em resultado das reformas efectuadas, a AGT alargou a sua actuação no domínio das inspecções tributária, tendência que manter-se-á nos próximos períodos com uma progressiva submissão de informação contabilística e fiscal por via electrónica (gerada em parte, também através de softwares certificados pela própria AGT). Este facto aliado a tecnologia de digital tax audit poderá multiplicar a capacidade de cruzamento de dados, assim como identificar e quantificar de forma mais rápida e eficiente situações de erro, evasão e fraude fiscais.

Como exemplos da submissão electrónica de informação financeira e fiscal, temos os ficheiros SAF-T (AO) do tipo “facturação” e “aquisição de bens e serviços” e, sempre que a AGT o solicitar, a entrega de ficheiro SAF-T (AO) que inclua os dados de contabilidade (que integra todas as transacções contabilísticas, o que amplia a capacidade de inferência digital sobre os dados reportados em declarações fiscais). Outro exemplo, consiste nos recém-criados mecanismos de submissão electrónica de informação relativa ao processamento salarial, sendo que o cálculo do Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho passará a ser efectuado automaticamente pelo Portal do Contribuinte, disponibilizando de forma imediata a nota de liquidação.

Mas, até que as ferramentas de digital tax audit estejam plenamente implementadas e operacionalizadas, as inspecções tributárias prosseguem através de métodos tradicionais que têm por base elementos contabilísticos e fiscais submetidos em conjunto com as declarações fiscais – v.g. informações contabilísticas submetidas em conjunto com a declaração de rendimentos Modelo 1 do Imposto Industrial.

Contudo, e na medida em que a informação contabilística e fiscal submetida ainda é insuficiente para a condução de uma inspecção tributária, a AGT, nos termos dos poderes que lhe são conferidos, procede a pedidos de informação complementar como extractos contabilísticos, contratos e facturas que documentem as operações realizadas pelos contribuintes.

Nesta fase do procedimento de inspecção tributária (pedidos de informação complementar) é particularmente relevante que sejam estabelecidos canais de comunicação ágeis e eficazes entre os contribuintes e a AGT, tendo presente os seguintes objectivos:

Garantir que a AGT tem acesso a informação de qualidade para concluir com segurança sobre a razoabilidade dos procedimentos fiscais e a correcção em matéria de apuramento de impostos; e

Possibilitar que os contribuintes possam preparar e disponibilizar informação e documentação necessária em prazos que se ajustem à dimensão e complexidade dos pedidos.

Assim, e enquanto não existem mecanismos implementados que permitam à AGT efectuar o tratamento digital da informação submetida pelos contribuintes, importa garantir que as inspecções fiscais do presente sejam concretizadas com acesso a informação de qualidade, rigorosa, com relevância e em proporção adequada para que as conclusões das mesmas não sejam baseadas por recurso a métodos indirectos (como terá acontecido por diversas vezes no passado recente).

Por último, poderá ser igualmente importante revisitar, clarificar e aprofundar o normativo subjacente aos procedimentos de inspecção tributária, de forma a garantir maior detalhe nas regras que regulam a relação entre a AGT e os contribuintes nestes complexos processos.

* Head of Tax EY Angola