O perigo da guerra entre potências económicas!

As economias mundiais ainda se ressentem dos efeitos devastadores da COVID-19 (doença causada pelo vírus SARC-Cov-2),a situação económica mundial poderá agravar-se, caso o ‘braço-de-ferro’ entre a Rússia e Organização do Tratado Atlântico Norte (OTAN), quanto à Ucrânia, resulte em conflito militar.

Por mais que se tente branquear, as consequências económicas seriam a escala planetária, pois confrontar-se-iam, no teatro das operações, as maiores potências mundiais.

Dos 30 Estados-Membros da Aliança Atlântica ou OTAN, seis (Canadá, França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Estados Unidos da América) integram o grupo dos sete países mais industrializados do mundo (G7). O Japão, que encerra a lista das economias mais industrializadas, figura da lista dos aliados importantes extra-OTAN.

Devemos nos lembrar de que a Rússia já integrou o clube dos mais industrializados, à época G8; mas acabou expulsa em 2014 após anexar a Crimeia, parcela territorial reclamada pela Ucrânia.

Os ânimos estão à flor da pele, nenhuma das partes quer ceder. A Rússia está disposta a usar todo poderio militar para impedir a adesão da Ucrânia à NATO. Por outro lado, a Aliança Atlântica mostra-se predisposta para defender o ‘aspirante’ em caso de invasão das forças russas. Para os ocidentais, cada Estado tem direito de decidir sobre a sua política externa.

A Rússia encara a expansão da OTAN (a Leste da Europa) como uma ameaça séria à segurança, pois estaria ao alcance dos mísseis balísticos americanos.

Para a Rússia, ‘herdeira’ da antiga União Soviética, a adesão da Ucrânia à Aliança Atlântica seria a renascimento do ‘Plano Marshal’. À época, a União Soviética rejeitou a ajuda americana, temia perder a independência económica, tendo impedido que outros países da Europa Oriental (Checoslováquia, Alemanha Oriental, Hungria e Polónia) aderissem ao programa norte-americano (orçado em pelo menos 14 biliões USD) que serviu para a reconstrução da Europa, devastada pela segunda guerra mundial. Um dos objectivos do ‘Plano Marshal’ era de impedir o avanço do comunismo.

A eclodir o conflito, as economias envolvidas estariam voltadas para guerra que consumiria maior parte dos recursos, nem sequer ouviremos falar mais dos apoios do FMI e do Banco Mundial.