A atmosfera empresarial está sobrecarregada. Há tempo que os sinais do combate a corrupção anunciavam o temporal que se avizinha. Afinal se há corruptos há corruptores, se há fraude há necessariamente cúmplices. O que isso quer dizer? O Estado foi, por muitos anos, o parceiro preferencial de muitas empresas que trabalhavam quase que exclusivamente para ele fornecendo produtos e serviços. Não há mal em prestar serviço ao Estado, o problema esteve na marginalização dos demais agentes económicos e da sociedade como um todo. A justificação foi que somente o Estado podia pagar pelos serviços pois os outros sectores estavam sem capacidade financeira. Realmente só o Estado podia pagar os preços absurdos praticados, uma irresponsabilidade com os fundos públicos. Inicialmente os gestores públicos contratavam serviços intencionalmente caros tendo em conta a comissão a receber e depois evoluíram no esquema passando estes a ser proprietário das empresas prestadoras do serviço.

Com isso a qualidade do serviço prestado degradou, propositadamente ou não, o que levou a diversas contratações do mesmo serviço num curto período, permitindo que as empresas crescessem sem esforço e a custa do fraco desenvolvimento económico. Hoje, para além do combate a corrupção em curso, boa parte das empresas que tiveram no Estado o parceiro preferencial enfrentam outro problema. A degradação dos indicadores do sector fiscal provocou uma redução significativa da capacidade de o Estado afazer face às suas responsabilidades, contribuindo para a acumulação de atrasados e para o aumento do endividamento público para níveis que perigam a sua sustentabilidade Diante deste cenário, importa aferir se toda dívida corresponde ao real serviço prestado ou se se está diante de mais uma fraude ou crime de corrupção, felizmente o Ministério das Finanças está atento a este facto. No processo de regularização de atrasados foram identificados diversos processos fraudulentos cujas empresas terão de prestar contas com a justiça. Todo este processo serve para que os empresários possam reflectir sobre como, nos próximos tempos, definir melhor o foco do negócio bem como a diversificação da carteira de clientes. A economia se desenvolve com um sector empresarial forte e voltado para criação de valores acrescentado.