O pagamento da dívida tributária a prestações e sua relação com a análise financeira empresarial

As empresas, enquanto unidades de negócios, organizadas para vender bens ou prestar serviços, podem dedicar-se a várias actividades, em função das quais, tendo em conta a formação do proveito pretendido, sempre incorrerão em diferentes custos. Estes custos podem ser de natureza operacional (como salários, mercadorias e matérias primas, etc.), financeira (como variações cambiais, juros de empréstimos obtidos, descontos concedidos, etc.), administrativa (como ajudas de custos, rendas, vigilância, etc.) e extraordinária. Regra geral, o lucro de qualquer negócio e dado pela diferença entre os proveitos ou ganhos e os custos ou perdas: Lucro=proveitos–custos.

Contudo, tendo presente o previsto nos termos do artigo 17.º da Lei n.º 19/14 de 22 de Outubro, que aprova o Código do Imposto Industrial, doravante “CII”, para o apuramento do lucro sujeito ao imposto industrial (matéria colectável), o lucro é dado pela diferença entre os proveitos ou ganhos e os custos ou perdas devidamente documentados nos termos da lei (Lucro = proveitos – custos devidamente documentados nos termos da legislação em vigor).

Assim, os custos de um negócio devem estar documentados nos termos da legislação em vigor. Pelo que é essencial ter conhecimento das leis que regulam situações que traduzam custos para que a documentação dos mesmos esteja em harmonia com a legislação aplicável.

Por exemplo, os custos com aquisições de bens e prestação de serviços, devem ser documentados nos termos do Regime Jurídico das Facturas e Documentos Equivalentes, doravante “RJFDE” aprovado pelo Decreto presidencial n.º 292/18, de 3 de Dezembro, e dos diplomas à ele conexos (Decreto Executivo n.º 73/19, de 6 de Março, que aprovou as Regras sobre a Impressão Tipográfica de Facturas e Documentos Equivalentes e o Decreto Presidencial n.º 194/20, de 24 de Julho, que aprovou o Regime Jurídico da Autofacturação), os custo com o pessoal devem ser documentados de acordo com a Lei Geral do Trabalho, aprovada pela Lei n.º 1/15, de 15 de Junho.

Ora, se a contabilidade é a linguagem dos negócios, conforme afirmou Warren Buffett, no sentido de que ela comunica aos interessados em conhecer um negócio (proprietários, instituições financeiras, etc.), o estado do negócio, bem como lhes permitir projectar o seu desenvolvimento futuro, então o relato contabilístico deve estar assente em factos concretos cuja a ocorrência seja evidenciada em documentação consistente, sendo portanto, este critério para a aceitabilidade dos custos, uma contribuição “imperativa” na documentação das transacções do negócio.

O artigo 17.º, do CII, além da definição de custos devidamente documentados, classifica e define as situações em que os custos não estão devidamente documentados nos termos da lei, a saber:

(1) Custos indevidamente documentados – aqueles em que a documentação em posse do contribuinte não se encontra em conformidade com os elementos previstos no RJFDE;

(2) Custos não documentados - aqueles em relação aos quais não existe documentação de suporte, nos termos da lei, mas que a sua ocorrência e natureza sejam comprováveis; e

(3) Despesas confidenciais - aquelas em que não existe documentação válida de suporte nos termos da lei, e em que a sua natureza, função ou origem não são materialmente comprováveis.

Para todas estas situações, os custos registados não são aceites no apuramento da matéria colectável, além disso as despesas confidenciais, estão sujeitas a tributação autónoma à taxa de 30% ou 50%. Dois exemplos, sobre as 2 primeiras situações, se apresentam a seguir:

“O Aurélio Tyikongo é proprietário de uma empresa de construção civil, que após ter ganho um concurso público, para a construção de uma Escola no município do Curoca (Cunene), passa a adquirir areia, para a referida empreitada, ao Sr. Fernando.

E para esta transação eles usam como documento de prova Notas de Entrega escritas a mão. Neste caso, estamos perante um custo não documentado, pois o documento usado (nota da entrega), não está previsto no RJFDE e, portanto, o custo da areia não será aceite no apuramento da matéria colectável da empresa do Sr. Aurélio.”

“Admita ainda que a Sra. Mónica, tenha adquirido, farinha de trigo para a sua pastelaria. Entretanto, o seu fornecedor, passou-lhe uma factura emitida a partir de um bloco de facturas produzido por uma gráfica não licenciada pela Administração Geral Tributária. Neste caso, estamos perante um custo indevidamente documentado, uma vez que o RJFDE prevê como um dos elementos das facturas, a indicação do n.º de licenciamento da gráfica ou do programa informático, o que pressupõe que os blocos de factura, devem ser emitidos apenas por gráficas licenciadas.”

Com este critério, fica claro, por um lado, que a ocorrência dos custos não é condição suficiente para a sua aceitabilidade fiscal, de tal maneira que o mesmo pode de facto ocorrer e ser provado materialmente, mas, se a sua documentação não estiver de acordo com a legislação aplicável, o referido custo não será aceite e em consequência disto, o resultado contabilístico revelado na demonstração de resultados, será inferior ao resultado fiscal apresentado na declaração Modelo 1 ou determinado aquando do processo inspectivo levado acabo pela Repartição Fiscal competente, nos termos previstos no CGT.

Por outro lado, este critério, promove a formalização da economia angolana e protege a concorrência leal entre empresas, na medida em que desincentiva o recurso a mercados informais, os quais muitas vezes são utilizados para sobrevalorizar custos fiscais e encobrir despesas não relacionadas com a formação dos proveitos das empresas.

Por fim, este critério para aceitabilidade dos custos além de preservar a tributação do rendimento real da empresa e evitar a existência de vantagens indevidas para alguns contribuintes, seja por arrastamento ou por mero acidente, contribui para a boa condução dos negócios, imprimindo nos gestores, a preocupação tanto de incorrerem em custos que agreguem valor ao negócio, sendo por isso indispensáveis, bem como a preocupação de documentarem bem estes custos, de modo a proporcionar maior consistência

no registo contabilístico e melhor confiança no reporte financeiro do negócio.

* Licenciado em Contabilidade e Fiscalidade. Técnico Tributário na 6.ª Região Tributária (Cunene e Cuando Cubango), Administração Geral Tributária