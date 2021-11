O Orçamento de Estado ou Orçamento Geral do Estado

O Orçamento do Estado (OE ou OGE) é um instrumento de gestão que contém uma previsão discriminada das receitas e despesas do Estado, incluindo as dos fundos e serviços autónomos e o orçamento da Segurança Social, é da iniciativa exclusiva do Governo do país. No caso de Angola cabe ao Titular do Poder Executivo apresentar na Assembleia Nacional a Proposta do Orçamento Geral do Estado no último quadrimestre do ano visando, naturalmente, a sua aprovação no Parlamento e tenha validade e actividade a partir do dia 1 de Janeiro do ano seguinte.

O Orçamento Geral do Estado tem um artigo específico na Constituição da República de Angola (versão de 2010), e tal advém da importância que tem um OGE na gestão económica, financeira, social e política. E citando o artigo 104 da Constituição:

“1. O Orçamento Geral do Estado constitui o plano financeiro anual ou plurianual consolidado do Estado e deve reflectir os objectivos, as metas e as acções contidos nos instrumentos de planeamento nacional.

2. O Orçamento Geral do Estado é unitário, estima o nível de receitas a obter e fixa os limites de despesas autorizadas, em cada ano fiscal, para todos os serviços, institutos públicos, fundos autónomos e segurança social, bem como para as autarquias locais e deve ser elaborado de modo a que todas as despesas nele previstas estejam financiadas.

3. A lei define as regras da elaboração, apresentação, adopção, execução, fiscalização e controlo do Orçamento Geral do Estado.

4. A execução do Orçamento Geral do Estado obedece ao princípio da transparência e da boa governação e é fiscalizada pela Assembleia Nacional e pelo Tribunal de Contas, em condições definidas por lei”.

Para a elaboração do Orçamento Geral do Estado, o Ministério das Finanças e a sua Direcção Nacional do Orçamento e Estado devem ter em conta os seguintes diplomas legais:

1- Lei n.º 15/10, de 14 de Julho – Lei Quadro do Orçamento Geral do Estado;

2- Lei n.º 37/20, de 30 de Outubro – Lei da Sustentabilidade das Finanças Públicas.

Qualquer OE ou OGE cumpre três conjuntos de funções: económicas (de racionalidade, já que permite uma melhor gestão dos dinheiros públicos, e de eficácia, pois permite ao Governo conhecer a política económica global do Estado), políticas (garante os direitos fundamentais dos cidadãos, ao impedir que sejam tributados sem autorização dos seus legítimos representantes, e o equilíbrio de poderes, já que, através do mecanismo de autorização política, a Assembleia da República pode controlar o Governo) e jurídicas (através de normas que permitem concretizar as funções de garantia que o Orçamento pretende prosseguir).

Além disso, caros leitores, existem cinco regras orçamentais clássicas, embora nem todas sejam actualmente seguidas com frequência:

1. Regra da anualidade: qualquer Orçamento tem um ano de vigência e, como tal, uma execução orçamental anual.

2. Regra da plenitude: um só orçamento e tudo no orçamento. Em cada ano, o Estado deve elaborar apenas um Orçamento (unidade), no qual todas as despesas devem estar inscritas (universalidade).

3. Regra da discriminação orçamental, que comporta três regras relativas à forma de inscrição orçamental das receitas e despesas: a especificação (deve ser especificada cada receita a cada despesa), a não-compensação (os montantes devem constar no Orçamento de uma forma bruta) e a não-consignação (todas as receitas devem servir para cobrir todas as despesas, não se podendo afetar quaisquer receitas à cobertura de determinadas despesas).

4. Regra da publicidade: o OGE tem que ter publicação oficial.

5. Regra do equilíbrio orçamental: o OGE deve ser elaborado de forma a que as receitas previstas cubram na realidade as despesas previstas.

O debate político na Assembleia Nacional, desta iniciativa governamental está sujeito a um processo legislativo especial. A Proposta de Lei do Orçamento entra na Assembleia com o contexto macro-económico mundial, nacional, os mapas de decomposição da Receita e da Despesa, documentos sectoriais. O OE é apresentado pelo Ministério da Coordenação Económica e pelo Ministério das Finanças que defendem em primeira instância o documento perante os deputados. Após debates e votação da generalidade e as discussões na especialidade, há na primeira quinzena do mês de Dezembro, a votação final global da proposta de lei do OGE para o ano seguinte.

Até ao momento abordou-se a questão do OE ou do OGE «convencional», isto é, como o conhecemos, a Receita é igual à Despesa e é aplicado como votado na sua forma em que foi votado no último debate e votação na generalidade na Assembleia Nacional.

Temos vários tipos de OE ou OGE além da caracterização acima apresentado, como o OE por Duodécimos ou de Base Zero.

Hoje e pela particularidade de Portugal estar numa fase política complexa de que a Proposta de OE ou OGE foi votado hoje negativamente pelos deputados da Assembleia da República, o Chefe do Governo coloca a hipótese de haver como alternativa a esta rejeição do OE/OGE, a existência e aplicação do OE por Duodécimos. E o que é um OE por Duodécimos?

A execução do orçamento das despesas deve obedecer ao princípio da utilização por duodécimos”, determina o Governo no diploma publicado, estabelecendo como excepções ao regime duodecimal dotações como pagamentos de despesas com pessoal, de contribuições e de quotizações para organizações internacionais, e ainda as destinadas ao pagamento dos encargos da dívida pública e de compromissos já assumidos e autorizados relativos a projectos de investimento não co-financiados. O Governo, por via do seu Ministério das Finanças na supervisão e os outros ministérios a jusante, executarão o OE por 1/12 (um doze avos) pela Receita e Despesa mensal do ano em curso. Por outras palavras, o Governo está autorizado a executar a Despesa Pública na medida de 1/12 avos deste ano e nada mais além disto, excepto as situações acima mencionadas.

“O membro do Governo responsável pela área das finanças pode autorizar a antecipação de duodécimos através da antecipação temporária de fundos disponíveis”, precisa o executivo no decreto-lei que aprova o regime transitório de execução orçamental, hoje publicado.

Por fim, escrevo que pelo seu papel fundamental de qualquer OE/OGE, a sua aprovação ou rejeição deste diploma legal, tem a «força» de manter ou «derrubar» Governos. A rejeição nos Parlamentos pode ser o início de outras soluções que não passam necessariamente por eleições antecipadas. A negociação é sempre um caminho a seguir para encontrar «pontes» e as melhores soluções para o colectivo, que é superior à soma das unidades.

No nosso caso de Angola, aguardemos que seja apresentado a Proposta de OGE - versão 2022, previsivelmente, no dia 29 de Outubro de 2021.

* Economista