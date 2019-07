O ﬁm dos elefantes brancos

Nos últimos dez anos o País realizou avultados investimentos no sector dos transportes, mas concretamente no subsector rodoviário ferroviário e portuário, tendo investido perto de dois mil milhões USD com a contratação de serviços destinados ao Caminhos-de-Ferro de Benguela (CFB).

Dado o actual contexto da economia nacional, com a dívida publica a atingir os níveis máximos permitidos e um serviço da dívida que exige mais do Estado do que a dez anos, urge que os investimentos feitos comecem a gerar retornos. Por essa razão impõe-se perceber porquê que os níveis de procura no subsector ferroviário continuam aquém do esperado face ao esforço financeiro do Estado.

Perceber porquê que os resultados do porto do Lobito estão bastante a baixo do esperado e os portos nacionais são pouco competitivos. Urge garantir que os projectos sejam lançados após a confirmação da sua viabilidade.

O modelo de contratação de novas dívidas é veemente desaconselhado pelo Fundo Monetário Internacional e com toda razão. Mas a necessidade financiamento não será satisfeita com recurso a receita proveniente da produção petrolífera, tão pouco com o recurso aos impostos.

Tronou-se imperativo aliviar o orçamento público com envolvimento ponderado do sector privado. O País deve tirar proveito da boa relação com as instituições multilaterais para a atracção de players internacionais.

É o momento de apostar nas Parcerias Públicos Privadas e assim garantir a participação de parceiros privados em projectos BOT (Build Operate and Transfer) de transportes, funcionando com base em contratos de concessão e sistemas de monitorização em operação permanente.

Por formas a evitar que o financiamento siga rumos incertos, os projectos devem serem implementados de acordo com as boas práticas internacionais, bem como serem suportados por Estudos de Viabilidade. Urge a necessidade de mudança do paradigma do investimento público dando maior destaque ao sector produtivo.

A reversão do déficit nacional passará obrigatoriamente pela alavancagem dos sectores produtivos, mas também pelo incremento da eficiência e eficácia dos sectores intermédios, nomeadamente nos transportes e logística, energia e águas e vias de comunicação.