O IVA e o Reembolso

Praticamente 100 anos depois de ter sido idealizado, o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) , pese embora os problemas com a regressividade, pois “obriga” aqueles com menos capacidade financeira a se preocuparem mais com a aquisição de bens de consumo básicos ao passo que os mais ricos gastam noutro tipo de produtos, o reembolso do IVA é uma das razões para o seu enorme sucesso, para além da já propalada neutralidade (tendencial), neutralidade esta que poderá ser abordada em temas futuros.

Pois bem, dentre outros aspectos, para efeitos de reembolso, o Código do IVA (CIVA), bem como o seu Regulamento (RCIVA), tratam dos aspectos relacionados com o reembolso, sendo que o artigo 26.º do CIVA, bem como o n.º 1 do artigo 9.º do RCIVA, estabelecem que o reembolso é concedido em numerário ou em créditos fiscais (efectuado por crédito em conta corrente do sujeito passivo no Sistema Integrado de Gestão Tributária ) e apenas é permitido para montantes superiores à Akz 300.000,00 (Trezentos Mil Kwanzas), devendo o mesmo ocorrer no máximo 3 meses após a solicitação, todavia o reembolso só ocorrerá se o sujeito passivo não possuir dívidas tributárias de montante igual ou superior ao pedido do reembolso.

Ora, para o efeito, o contribuinte tem de ser titular de uma conta bancária confirmada pelo banco, ter cumprido com as suas obrigações declarativas, comunicado electronicamente toda a sua facturação, não fazer constar do mapa de fornecedores entidades suspensas ou cessadas no período a que o IVA diz respeito e o fornecedor não poderá ter um Numero de Identificação Fiscal (NIF) inválido ou inexistente.

É relevante igualmente referir que, em caso de não cumprimento dos requisitos do artigo 5.º do RCIVA, haverá lugar ao indeferimento do pedido.

Para além disto, o pedido de reembolso só poderá ocorrer quando decorrerem mais de 3 meses de crédito, sendo que o não cumprimento do prazo de 3 meses para que seja efectuado o reembolso dá lugar à juros indemnizatórios devidos pela Administração Geral Tributária. Independentemente do prazo, o sujeito pode solicitar o reembolso se cessar a sua actividade nos casos em que o crédito resulte da realização de operações isentas que conferem direito à dedução. Comparando com outras realidades, podemos verificar que é regra na maior parte dos países da União europeia que a análise aos pedidos seja feita, no máximo, até 4 meses, dispondo depois as Autoridades ou Administrações Tributárias de, caso o pedido seja aprovado, 10 dias para se efectuar o reembolso.

Continuando ainda no resumido estudo comparado, no Quénia os pedidos de reembolso do IVA podem derivar, por exemplo, do pagamento erróneo de impostos sobre qualquer venda de bens ou prestação de serviços, sobre dívidas inadimplentes e sobre pagamentos indevidos ou créditos resultantes da retenção do IVA, sendo que, no caso de imposto pago erroneamente, o pedido deve ser apresentado no prazo de 12 meses a contar da data do pagamento do imposto e, no caso de uma dívida inadimplente, o reembolso do imposto é efectuado a quem esteja registado para efeitos de IVA, que o tenha contabilizado e efectuado o pagamento do imposto sem ter recebido qualquer pagamento após um período de três anos a partir da data dessa entrega, devendo estes pedidos serem feitos no prazo de 5 anos sob pena de prescrição.

Analisando o Doing Business 2020 (Gráfico abaixo), elaborado pelo Banco Mundial, podemos ver o tempo despendido pelas Autoridades ou Administrações Tributárias de diversos países no reembolso (pedido + pagamento), sendo que no mesmo não consta Angola, uma vez que na altura da elaboração do referido ranking este país ainda não possuía IVA , porém, dados apontam para que os reembolsos em Angola estejam a demorar cerca de 12/14 semanas a serem processados (pedido + pagamento).

Uma particularidade importante no caso angolano, diz respeito ao facto de que, diferentemente de muitos países do mundo, senão mesmo da sua grande maioria, foi criada uma conta bancária que recolhe todo montante cobrado de IVA e que retém certa percentagem para que se proceda o reembolso, conta esta gerida pela AGT. Isto permite uma maior rapidez na movimentação da conta e um mais célere e certo paga mento dos reembolsos.

Não pretendendo me alongar em temas previstos na própria legislação e ainda relacionados com os reembolsos, aludo apenas à possibilidade de se efectuarem rectificações nas declarações nos casos de pagamento de imposto em montante inferior ou uma dedução superior ao devido, liquidando-se adicionalmente a diferença, sendo que, na falta de elementos que permitam o apuramento certo do imposto, a liquidação é feita com base na presunção, estimativa ou por métodos indirectos, pelo que quando haja imposto liquidado a menos, e caso existam facturas com erros que por seu turno já foram registadas, deve-se proceder a rectificação até ao final do período do imposto seguinte àquele a que respeite a factura ou documento equivalente a rectificar, sem qualquer penalização. Por seu turno, esta rectificação é facultativa se houver imposto liquidado a mais, porém apenas pode ser feita no prazo de um ano.

Claramente o objectivo com esta disposição do artigo 48.º do CIVA é o de não prejudicar os cofres do Estado, pois uma rectificação de um imposto liquidado a menos, naturalmente que será efectuada visando pagamentos superiores ao declarado. Por seu turno, nos casos de erros verificados com impostos liquidados a mais, estes implicam uma “ginástica” maior do Estado, mais concretamente, o reembolso, devendo este processo respeitar determinados procedimentos, pelo que entende-se que não deva ter o mesmo tratamento que os processos normais de reembolso. Para além disto, proceder ao reembolso e/ou analisar os mesmos implica alocar meios técnicos que poderiam estar indicados para outros processos.

Posto isto, posso afirmar que o processo de reembolso em Angola tem corrido, até ao momento, de feição, contrariamente à outros países onde o reembolso chegou a ser um problema como o Gana, Moçambique e Zâmbia.

Porém, talvez possamos começar a pensar, no futuro, em reembolsos virados igualmente para a vertente social, isto é, num reembolso, para o caso das pessoas singulares, que priorize pessoas das classes sociais ou com algum tipo de deficiência física. Este tipo de proposta não é nova, alias, veja-se por exemplo o caso do Canada onde o reembolso do IVA leva em consideração critérios como número de filhos, rendimento e estado civil da pessoa, ou do Equador, onde as pessoas com deficiência física igual, ou superior, à 30% têm direito ao reembolso do IVA nas compras de bens e serviços de primeira necessidade (reembolso do equivalente à cerca de 100 USD).

* Jurista formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra