O futuro da banca é digital. E o factor humano?

Aadaptação contínua e irredutível do sector da banca às novas exigências dos clientes e do mercado em geral, que estão em constante mutação, tem sido um caminho percorrido primeiro com a disponibilização das linhas telefónicas de apoio, depois com a possibilidade de realizar operações básicas através da Internet e, mais recentemente, com o surgimento das aplicações móveis. Actualmente, os bancos começam a desenvolver e a utilizar novas ferramentas que permitam melhorar a experiência do cliente, nomeadamente por via da introdução de assistentes virtuais.

O mais importante é que o cliente tenha à sua inteira disponibilidade, qualquer um destes meios e que possa escolher um em função daquilo que lhe convém em cada momento. O mais importante é sempre o serviço ao cliente, que deve ser servido com rapidez, segurança e celeridade, mas também na necessária humanização da tecnologia para que a interação entre consumidor e máquina seja mais fácil.

Como o conceito de banca conversacional e de que forma impacta o sector? Trata-se da utilização de soluções tecnológicas assentes em inteligência artificial (IA) e machine learning (artigo de há duas semanas sobre Inteligência Artitificial – Jornal Mercado de Angola, edição 325), que através de chat bots – robôs de texto – ou de voice bots – robôs de voz – permitem ajudar a esclarecer dúvidas dos clientes ou até ajudá-los a realizar uma determinada operação. Os assistentes conversacionais são um canal de comunicação que utiliza a IA para esclarecer questões, enviar ou receber informação e documentar ou realizar operações. Destacam-se as vantagens destas ferramentas, que se baseiam sobretudo na disponibilidade a qualquer momento, na possibilidade de terem capacidade preditiva e na acessibilidade em vários meios – através de uma linha telefónica, na plataforma de internet banking, na aplicação móvel do banco, no WhatsApp ou até mesmo nas redes sociais.

Estes assistentes virtuais, com mais ou menos competências, podem ainda ser utilizados pelos colaboradores do banco para consultar o saldo de dias de férias, solicitar uma declaração ou agendar uma licença sem vencimento. A forma e o propósito podem, facilmente, ser ajustados às necessidades de cada sector, mesmo fora do âmbito do sector financeiro. Na banca, as potencialidades são imensas e incluem a prestação de informação comercial, consulta de saldos e movimentos, realização de transferências bancárias e, eventualmente, operações financeiras mais complexas.

O surgimento das «fintech« (empresas de âmbito financeiro e associadas a tecnologias: finance + technology) e se consideram que estas startups vieram acelerar a necessidade de transformação digital na banca tradicional, deve dizer-se que há uma causa e efeito, isto é, o surgimento das fintech deram azo ou incentivaram os bancos a adaptarem-se mais rapidamente. “As fintech são, simultaneamente, um factor de competição e um factor de complementaridade.

Ainda na balança que pesa as vantagens e os desafios da banca conversacional, pode apontar-se que a utilização de assistentes virtuais permite reduzir o número de colaboradores, que poderão ser reorientados para novas funções com maior valor acrescentado. Por outro lado, os bancos podem reduzir custos com contact centers, uma vez que estão a reduzir o número de chamadas atendidas e o tempo médio de chamada.

O futuro é dos assistentes virtuais

As poupanças são, sem dúvida, um dos principais argumentos para a adopção das ferramentas de banca conversacional, a IA é uma grande oportunidade de gerar poupanças até 2023 no front office, middle office e back office.

Possivelmente, em 2023, 80% dos bancos e seguradoras, pelo menos, vão interagir com os clientes desta forma e elas sub-dividem-se em quatro níveis de maturidade desta solução – o bot informativo, que responde a questões sem informação sobre o cliente; o bot conversacional, capaz de compreender contextos específicos; o assistente transacional, que compreende as operações solicitadas; e, por fim, o assistente preditivo, que pode antecipar as necessidades do cliente.

Aparentemente os assistentes virtuais vieram para ficar e que são o futuro, mas fica aqui alguns conselhos a ser atendidos pelos profissionais de gestão e processos nos bancos que passam que quando estamos a desenvolver uma estratégia de assistente digital devemos focar-nos em alguns pontos cruciais: desenvolver uma experiência diferenciada, construir uma relação com o cliente, e desenvolver uma conversa real. Temos de ser capazes de compreender os requisitos do cliente, perfil de cliente e a sua evolução ao longo do tempo, que se vê na relação que tem com o seu banco.

*Economista e docente universitário