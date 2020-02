O Estado na economia

O Estado é uma pessoa de bem, sobretudo quando actua no âmbito da administração indirecta, representado por institutos públicos ou empresas públicas, dotados de autonomia administrativa e financeira, podendo agir como um ente de direito privado, sem poder de supremacia (ius imperii) na relação com sujeitos de natureza privada. Nessa condição, as empresas públicas estão em pé de igualdade com as privadas que actuam no mesmo sector de actividade económica. São sujeitas aos mesmos direitos e deveres. Aqui o ente público também está desprovido do princípio de execução prévia (poder conferido por lei aos órgãos da administração pública de praticar actos administrativos sem necessidade de recorrer à justiça para obter a devida autorização). Sem os poderes descritos, as empresas públicas concorrem em igualdade de circunstância com as do sector privado. Assim, ficam salvaguardados os fundamentos da livre concorrência, alicerçados numa economia de mercado, que é o caso de Angola.

O ente público pode até ser responsabilizado judicialmente, por iniciativa do concorrente privado, em caso de violação das normas de concorrência na actividade económica em que participa. Desta forma, os agentes económicos podem e devem encarar com normalidade a entrada de empresas de capitais públicos na economia. A participação accionista da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) na banca e nas telecomunicações decorre desse espírito. A petrolífera nacional tem na forja a alienação de acções em mais de 50 empresas do grupo, mas vai manter-se nos negócios considerados estratégicos. É do interesse da Sonangol manter a quota no BCP Millennium (banco português), onde as acções estão avaliadas em 800 milhões de euros. Embora sejam negócios deslocados do core business, a Sonangol acredita que vale apena permanecer na UNITEL, inclusive aumentou a acções ao comprar a participação da OI no consórcio, num montante calculado em mil milhões USD. Nesse âmbito, a presença do Estado na economia jamais põe em risco a economia de mercado e nem a livre concorrência como alguns apregoam.