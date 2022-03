O estado da Segurança Social e novos caminhos

A Segurança Social é um programa financiado e administrado pelos governos, gere o dinheiro das contribuições dos trabalhadores por contas de outrem, dos patrões, trabalhadores por conta própria, ainda gere o dinheiro das reformas de pensão ou de protecção social obrigatória para satisfazer as necessidades da população que seja contribuinte numa ou em várias fases das suas vidas. De um modo geral, a Segurança Social, no mundo, destina-se aqueles que vivem com grandes dificuldades económicas, aos portadores de deficiência ou incapacidade para o trabalho, às famílias numerosas e às pessoas idosas, reforma e desemprego.

A noção de Segurança Social nasceu na Alemanha, quando o chanceler Otto von Bismarck, que promoveu um seguro (ou plano) de doença em 1883. Nos EUA, o conceito começou a ficar popular com a Social Security Act de 1935.

De acordo com a definição sugerida pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), a Segurança Social é uma protecção que a sociedade proporciona a todos os seus integrantes através de diversas medidas públicas.

A função da Segurança Social é salvaguardar as pessoas dos imprevistos relacionados com o trabalho e dos acontecimentos naturais como o nascimento, a doença, o falecimento ou outros.

Em Angola temos o Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) instituto ligado ao Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social e tem como líder, no cargo de Presidente do Conselho de Administração, o Dr. Anselmo Monteiro.

O INSS tem a função de cobrar contribuições dos patrões (8%) e dos trabalhadores por conta de outrem (3%). Estas percentagens são com base no cálculo do salário bruto: salário base + subsídios legíveis. O Imposto sobre o Rendimento do Trabalho só é aplicável após esta conta ser feita e apenas nos casos de rendimentos acima de 70.001 Kz (Lei n.º 28/20, de 22 de Julho – lei em vigor sobre o IRT e que actualiza as anteriores leis sobre este imposto e actualiza com uma nova tabela de rendimentos, parcelas fixas e taxas deste imposto). Tem também a função de receber e gerir as transferências do Orçamento Geral do Estado; como também criar procedimentos e aplicá-los na gestão de património afecto ao INSS e gestão de activos financeiros, vulgo aplicações e, por fim, outras funções previstas na Lei.

O INSS tem como fim pagar/liquidar um conjunto de subsídios, que previsto na Lei, são o fundamento da sua existência como garante de uma democracia mais equitativa e redistributiva entre a sociedade e eles são:

- pensões de reforma

- pensão de velhice

- pensão de sobrevivência

- morte, maternidade, funeral, alimento, invalidez

- e em políticas activas de emprego, que por exemplo, temos em curso o programa público do PAPE, por via do INEFOP (Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional)

Como se pode constatar, nós numa dada altura na vida, alguém nosso próximo ou no futuro esperamos usufruir de um ou mais subsídios acima mencionados, contudo, deve dizer-se que para se receber, de forma genérica, só receberá quem for contribuinte. Há, assim, uma contrapartida do Estado e Contribuinte/Beneficiário. Para usufruir tem que contribuir ao longo da vida profissional para ter um futuro usufruto e e aqui reside a diferença entre imposto e a contribuição para o ISS.

Para se poder liquidar aos beneficiários do INSS, este instituto tem que aplicar os montantes recebidos dos seus contribuintes. A estes montantes mensais chamamos de “Reservas” e cabe ao INSS gerir e aplicar as Reservas e que as mesmas obedeçam a um Plano Anual de Investimento, supervisionado pela tutela: MAPTSS. Da análise que fiz não foi possível encontrar o plano para o ano de 2022 e anos anteriores o mesmo, tanto os planos previsionais como da execução dos mesmos.

As Reservas devem ser geridas segundos alguns critérios de boas práticas de gestão financeira e que obedeçam a alguns critérios: de segurança, de rentabilidade e de liquidez, isto e, a aplicação dos «dinheiros» do INSS sejam sempre com o mínimo de risco e possam dar ganhos dessas aplicações e não limitem a necessidade de pagar os subsídios aos beneficiários do INSS.

As Reservas ou digamos ainda de outra maneira, por “Receita”, e constituída por 75% de contribuições dos contribuintes/segurados do INSS e 24% do Orçamento Geral do Estado. No caso das contribuições que têm a maior fatia do «bolo», além dos patrões com 8% e os trabalhadores por conta de outrem com 3%, os membros do clero: padres, pastores, bispos devem fazer entregas de 5% dos seus salários, rendimentos brutos e as empregadas domésticas, por via do patrão em 6% e as domésticas trabalhadoras 2%.

Os recursos captados pelo INSS têm como fim ajudar os segurados num dado momento das suas vidas e a protecção social, ou seja, os tais subsídios «consomem» cerca de 84% do total da receita e a aquisição de bens e serviços para o INSS 15%.

Dos 84% de pagamentos aos beneficiários, as pensões de reforma tem como parte 89% do total, pensão de sobrevivência 8%.

As Reservas ao ano rondam os 260 mil milhões de Kwanzas (ao câmbio do BNA, de venda de USD de 479,615 ao dia de hoje: 09.03.2022), são na ordem dos 542 milhões de Dólares norte-americanos. A tendência com a valorização da moeda nacional e que estas Reservas tenham maior expressão em moeda nacional do que outrora.

A Despesa do INSS ronda os 200 mil milhões de Kz (125 milhões de USD), sendo que a diferença e o que o INSS pode e deve aplicar bem a fim de ter o capital renumerado.

Ao longo dos anos e de forma cumulativa, o INSS deve ter em sua posse algo com 700 mil milhões de Kz sob a sua gestão, algo como 1.2 mil milhões de USD. Sem informação complementar, mais de 500 mil milhões de Kz estão disponíveis (+- 80%), sendo que pela diferença entre receita e pagamentos e o acumulado, os investimentos do INSS, sem grandes oportunidades de investimento pela pequenez do mercado de investimentos em Angola, o INSS deveria aplicar as suas Disponibilidades em Dívida Pública: Títulos e Obrigações do Tesouro.

Para fim de «balanço» quero deixar alguns pontos para melhorar esta análise, sob a forma de sugestões técnicas e para reflexão colectiva :

- Elaboração e publicação do Plano Anual de Investimento da Receita do INSS no site do MAPTSS;

- Elaboração e publicação da Execução do Plano Anual de Investimento da Receita do INSS;

- Publicação da Contabilidade (Demonstrações Financeiras e Anexos às Contas do INSS);

- O Executivo, por via do OGE, possa anualmente destinar uma verba financeira adicional para a criação do Subsidio de Desemprego, após a publicação da lei necessária para o efeito de criação deste subsídio muito impactante na sociedade angolana. Numa fase inicial este seria o modelo de financiamento do subsídio de desemprego, sendo que no médio prazo (3 anos), o subsidio seria no modelo das pensões de reforma, quem poderia usufruir seria quem trabalhou e descontou para o INSS, em moldes e timings a definir);

- Reduzir ou vender a participação que tem no banco BPC (5,6%);

- Aplicação de medidas de controlo de pensionistas e outros beneficiários visando combater a fraude;

- Aumento das equipas e elementos das equipas da Inspecção Geral de Trabalho para que os beneficiários possam até 2030 ultrapassar os 30% da população activa, por via também da formalização da economia, e desta forma a aumentar a Receita do INSS e com isso dar mais sustentabilidade para as gerações futuras, de quem está a descontar hoje, vai poder receber no futuro, pois no final do dia, o Estado de Direito também se faz com a Segurança Social, com boas contas e com solvabilidade (capacidade de honrar os seus compromissos entre várias gerações).

*Economista e docente universitário