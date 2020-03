Quem são os investidores estrangeiros na indústria petrolífera (exploração e produção) em Angola? Olhando para a lista dos consórcios integrantes dos blocos petrolíferos, encontramos as maiores companhias do mundo, designadas majors (Exxon, Total, Chevron, BP, ENI, etc), algumas empresas de média dimensão/independentes, acompanhadas, muito esporadicamente, por pequenas empresas de origem angolana.

Este cenário é normal? A resposta é sim e não. É natural que os investidores mais relevantes no sector sejam as companhias petrolíferas, sobretudo as de maior dimensão que dispõe dos meios técnicos e financeiros para explorar recursos offshore que exigem a tecnologia mais sofisticada e “bolsos fundos”. Porém, estes não deveriam ser os únicos investidores na indústria petrolífera angolana. Nos últimos 20, 30 anos assistimos a uma explosão por todo o mundo de vários tipos de veículos de investimento “privado” e “alternativo”, nomeadamente fundos de private equity, venture capital, family offices, hedge funds, sociedades de investimento, entre várias outras espécies. Quem disponha de muito dinheiro e/ou tenha capacidade para agregar o dinheiro de vários investidores, e queira montar uma equipa profissional para gerir e rentabilizar esses recursos, pode facilmente instalar-se como investidor privado, generalista ou focado num sector(es) específico, e concorrer com os investidores tradicionais ou institucionais. Com a vantagem de poder operar “debaixo do radar”, sem ter que se sujeitar à maior parte da regulamentação que enquadra os investidores institucionais. Porque é que esses investidores privados não chegaram (ainda) a Angola e à indústria petrolífera em particular, essa é a questão.

Há múltiplas razões para os investidores privados estrangeiros ficarem à margem da indústria petrolífera angolana. Desde logo, Angola é pouco conhecida para a maioria dessas entidades ou é percepcionada como uma região de risco de investimento elevado. Por outro lado, o dinheiro privado procura, em regra, oportunidades onde é possível entrar, transformar, valorizar e sair com uma mais valia considerável, e a indústria petrolífera em geral, e a Angolana em particular, não são propicias, neste momento, a esse perfil de investimento. Acresce que o investimento na exploração de recursos naturais e produção de commodities assusta muitos investidores privados pela sua volatilidade, sazonalidade e vulnerabilidade a riscos políticos e outros exógenos ao mercado.

Contudo, numa análise mais fina, é possível encontrar vários atributos da indústria petrolífera angolana que podem ser atractivos para as referidas entidades de investimento alternativo. À cabeça, estão em Angola os operadores petrolíferos mais robustos e competentes do mundo – as major –, logo o investidor privado não tem que se preocupar com a boa gestão dos projectos em que investe (tradicional problema que os private equity enfrentam). De seguida, Angola oferece hoje, e depois das reformas de 2018/19, um quadro fiscal, contratual e económico atractivo para os investidores no sector petrolífero. Aliás, essa atractividade pode ser exponenciada se o investidor souber ser criativo, pensar “fora da caixa” e aproveitar as oportunidades escondidas dentro do regime legal e fiscal existente. Por exemplo, pode um investidor desenhar o seu investimento através de uma estrutura de direito angolano e, assim, aproveitar o regime fiscal mais favorável disponível para as empresas nacionais. Ou estruturar o investimento através de um fundo que permita o agrupamento de vários investidores e a partilha do risco. Ou outras soluções que possibilitem a aquisição de interesses económicos ou “sintéticos”. Acresce que o cardápio de oportunidades disponíveis é significativo e tem tendência a aumentar à medida que novas licitações forem sendo realizadas nos próximos anos. Num horizonte próximo anos o universo de activos petrolíferos em Angola vai atingir quase 100 blocos, cada qual com vários investidores, de que resultarão centenas de “interesses participativos” susceptíveis de serem transaccionados.

Em jeito de recomendação, e também desafio, para as entidades angolanas responsáveis pelo sector, nomeadamente a ANPG, importa desenvolver uma estratégia para atrair os referidos investidores privados “alternativos”. Para tanto, é necessário ir por caminhos fora do habitual e ter uma atitute pro-activa. Por regra, esses investidores não participam em road shows nem frequentam os meios tradicionais onde circula a indústria petrolífera. O “dinheiro privado” prefere rituais diferentes, é mais discreto, e é abordável por canais mais direccionados. Gosta de ser cortejado, desafiado e convencido a investir. Mas os resultados dessa estratégia podem ser (bastante) compensadores. Os recursos financeiros geridos pelas entidades de investimento privado/alternativo são quase ilimitados e com tendência para crescer. Basta que uma ínfima (mesmo ínfima) percentagem decida investir na indústria petrolífera angolana...