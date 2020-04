O desafio do bancassurance

O sector segurador nos últimos anos tem assistido ao surgimento de um conjunto de parcerias entre empresas de seguros e instituições bancárias.

Estas parcerias surgem da necessidade que as Seguradoras têm de diversificar e inovar nos seus canais de distribuição com o objectivo de conseguirem angariar/atrair mais Clientes, o que também será uma vantagem competitiva para a instituição bancária.

Um exemplo de um benefício que estas parcerias podem trazer é quando uma Seguradora utiliza a rede de balcões do banco para poder estar presente em diversas províncias de Angola sem que seja necessário um investimento avultado em imóveis e/ou que essa dispersão geográfica seja sinónimo de um aumento dos seus custos de estrutura.

Como em todas as parcerias os benefícios têm que ser para todas as partes intervenientes, assim para a instituição bancária poder apresentar aos seus Clientes uma oferta integrada de produtos bancários complementada com os produtos de seguros permite aumentar o grau de satisfação dos seus Clientes, assim como em termos financeiros poder aumentar o seu resultado, por via do recebimento de comissões provenientes da venda dos produtos da Seguradora.

Tendo por base este breve enquadramento do canal de bancassurance e das vantagens apresentadas para ambas as partes envolvidas, esta parceria será um win--win.

Contudo como em todas as parcerias estratégicas existem desafios que têm de ser ultrapassados e objectivos comuns que têm de ser definidos.

Assim o maior dos desafios será um alinhamento da cultura tanto do banco como da Seguradora para a existência de uma parceria que será benéfica para ambos. Este alinhamento terá que ter uma abordagem abordagem de top-down com objectivo de mobilizar ambas as organizações.

Apenas existindo este alinhamento será possível sensibilizar a estrutura comercial do Banco e da Seguradora para o alinhamento de objectivos de vendas e promover o cross-selling de produtos bancários e de produtos de seguros. Só assim é possível existirem equipas comerciais mistas que consigam dar resposta às exigências dos Clientes de ambas as instituições.

Também um desafio para as Seguradoras será o facto de conseguir desenhar e oferecer produtos de seguros que vão de encontro às características dos Clientes target da entidade bancária, conseguindo assim proporcionar uma oferta alargada de produtos.

Um outro grande desafio que o canal de bancassurance enfrenta neste momento é a transformação

digital que o sector bancário atravessa.

Com uma tendência crescente de os Clientes bancários utilizarem as novas tecnologias e apps para efectuarem a gestão de tesouraria e subscrição de produtos bancários, em deterioramento da deslocação à sua agência física, também os produtos de seguros comercializados pelo canal bancassurance terão que ser capazes de acompanharem esta tendência e estarem disponíveis nestes novos canais de distribuição bancários.

De salientar que outros desafios surgem de forma a complementar este desafio da digitalização, pois novas plataformas de IT terão que ser desenvolvidas para suportar toda a operação de forma a garantir uma eficiência operacional. Adicionalmente, não possível esquecer que a legislação existente deverá ajustar-se para responder de forma eficaz a esta realidade.

Posto isto, podemos verificar que são inúmeros os desafios que o canal bancassurance enfrenta para conseguir ser um canal de distribuição no sector segurador.