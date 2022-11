O crescimento demográfico e as finanças públicas

Estamos a viver uma era de crescimento populacional sem precedentes. Esta semana atingimos a cifra dos 8 mil milhões de seres humanos no planeta Terra. Este número (8 000 000 000) só não foi atingido mais cedo por causa de várias guerras mundiais e não só e muito por conta da pandemia da Covid 19, em 2020 e 2021.

Desde meados do século XX, o mundo e a nossa população mais do que triplicou de tamanho, atingindo a tal fasquia8 mil milhões de pessoas em 2022. Projecções das Nações Unidas sugerem que o tamanho da população global poderia crescer para quase 11 mil milhões por volta de 2100. No entanto, o ritmo de crescimento global desacelerou consideravelmente desde cerca de 1970, contudo os países mais pobres, nomeadamente em África e no sudoeste asiático têm tido avanços consideráveis no crescimento populacional, colocando em causa este “Outlook” da ONU.

O crescimento sem precedentes da população global que ocorrido desde 1950 é o resultado de duas tendências: por um lado o aumento gradual da longevidade média humana devido à melhorias generalizadas na saúde pública, nutrição, higiene e medicina e, por outro lado, a persistência de altos níveis de fertilidade em muitos países.

Os países mais pobres do mundo têm algumas das populações de crescimento mais rápido: a população de países de baixa renda, localizados principalmente em subsaariana, está projectada para quase dobrarem tamanho entre 2020 e 2050, representando a maior parte do aumento global esperado até o final do século.

O crescimento populacional rápido e sustentado contribui para o desafio de alcançar o bem-estar social e o desenvolvimento económico e amplia a escala de investimentos e esforços necessários para garantir que nenhum é deixado para trás. O rápido crescimento populacional torna mais difícil para baixa renda e renda média-baixa.

países para arcar com o aumento do público gastos per capita necessários para erradicar a pobreza, acabar com a fome e a desnutrição e garantir o acesso universal aos cuidados de saúde, educação e outros serviços essenciais. Além disso, a falta de autonomia e oportunidade entre as mulheres e meninas podem contribuir para alta fertilidade e rápida do crescimento populacional. Alcançando o Sustentável Objectivos de Desenvolvimento (ODS) da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, especialmente metas relacionadas com a saúde reprodutiva, educação e igualdade de género, requer o empoderamento dos indivíduos para fazer escolhas informadas.

Hoje, milhões de pessoas em todo o mundo, principalmente em baixa renda e renda média-baixa países, não têm acesso à informação e serviços necessários para determinar se e quando ter filhos. Em geral, as mulheres com maior nível de escolaridade tendem a ter maior autonomia para tomar essas decisões em comparação com mulheres com sem instrução vivendo no mesmo país. Além de impulsionar o rápido crescimento populacional, continuar altos níveis de fertilidade em algumas regiões ajudaram a manter uma distribuição etária global relativamente jovem.

Do ponto de vista demográfico, uma estrutura etária jovem garante que a população global continuará a crescer mesmo se a fertilidade média cair imediatamente para a “reposição nível”, no qual cada geração carrega o número exacto de crianças que precisavam se substituir.

Com efeito, dois terços do aumento previsto da população global entre 2020 e 2050 têm a ver com a proporção de mulheres casadas ou em união de 15 a 49 anos que fazem sua própria decisões sobre relações sexuais, cuidados pessoais de saúde e uso de contraceptivos, por nível de educação, países com dados disponíveis, 2007-2018. 2050 será impulsionado pelo impulso de crescimento incorporado à distribuição etária relativamente jovem da população mundial em 2020.

Uma população jovem apresenta uma oportunidade para acelerar o crescimento económico per capita, se os países onde a população está crescendo rapidamente atingir um número substancial e declínio sustentado no nível de fertilidade, levando a um aumento concentração da população em idade produtiva. o aumento da parcela da população em idade activa pode apoiar um aumento acelerado da renda per capita, fenómeno referido como o “dividendo demográfico”.

Os investimentos em educação e saúde e a promoção do emprego pleno e produtivo para todos, inclusive para as mulheres, podem muito expandir o impacto económico positivo de uma estrutura etária favorável criada por um declínio sustentado da fertilidade.

No entanto, muitos países que estão prontos demograficamente para se beneficiar do atraso de dividendos nesses investimentos críticos. Os danos ambientais geralmente decorrem de processos económicos que levam a uma maior qualidade de vida da população, especialmente quando o pleno social e custos ambientais, como danos da poluição, não são considerados decisões económicas sobre produção e consumo.

O crescimento populacional amplifica tais pressões, adicionando ao total economia exigem. No entanto, os países que foram os que mais contribuíram padrões insustentáveis de produção e consumo são geralmente aqueles onde a renda per capita é alta e a população está crescendo lentamente, se é que cresce, não aqueles onde a renda per capita é baixa e a população está crescendo rapidamente

E quanto às finanças públicas dos países mais pobres, principalmente da África subsaariana, como ficam com as elevadas percentagens de Dívida Pública, principalmente aquelas que são obtidas no exterior (Dívida Pública Externa), indexada a moedas estrangeiras, países de economias fortes, moedas fortes, países de elevada capacidade de exportação, com superavits orçamentais, comerciais e de balanças de pagamentos. Os países africanos, muitos deles, não têm as suas moedas impressas em África, exemplo são muitos dos países do norte e centro de África, designados de francófonos (língua francesa), que têm como moeda de circulação o Franco CFA.

Os países têm atrelados aos seus Orçamentos grandes faixas de Despesa Pública para os seus serviços das suas Dívidas, com reduzida capacidade de acudir à demanda jovem (70% da população) do continente “berço da humanidade”, com paupérrimos sistemas de Segurança Social (em Angola, a título de exemplo, não existe subsídio de desemprego e outros que garantam o mínimo de assistência social – de relembrar que esta ano publiquei neste mesmo jornal uma solução para a implementação do subsídio de desemprego em Angola).

Angola a crescer 3,5% ao ano em termos de população irá ter em 2027 (ano do fim do 2º mandato do Presidente da República de Angola – João Lourenço, 40 milhões de novos cidadãos), cerca de 700 a 1.000.000 de novos cidadão que irão fazer parte da população activa e fértil (a partir dos 16 anos de idade), e o este crescimento populacional está em «contramão» com o crescimento da riqueza e quando ela é dividida com todos (PIB e PNB per capita), percebemos cada angolano fica mais pobre.

É urgente «semear» a diversificação da economia e fazer todos os esforços para combater a corrupção e dotar a sociedade angolana de um sistema diferente, robusto, sustentável, de excelência de um sistema de educação e formação profissional para o presente e para o futuro. Temos que dizer a todos qual é o caminho e ele passa por controlar o crescimento demográfico (da população) para garantir a sustentabilidade social e, por conseguinte, das finanças públicas. Não há plano B.