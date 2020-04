O COVID 19 e a Fiscalidade: O que ainda falta fazer

O Decreto Presidencial n.º 81/20, de 25 de Março, veio decretar, por um período de quinze dias, o Estado de Emergência em Angola até ao dia 11 de Abril, podendo este período vir a ser objecto de prorrogação.

Na sequência da Declaração do Estado de Emergência, foi publicado o Decreto Legislativo Presidencial n.º 82/20, de 26 de Março, que veio estabelecer as medidas de excepção aplicáveis durante este período.

No âmbito das medidas estabelecidas, o Governo limitou-se a implementar duas medidas de natureza fiscal, nomeadamente, a suspensão de quaisquer prazos legais para prescrição e a caducidade de acções e direitos pelo período de duração do Estado de Emergência.

O Governo determinou ainda a criação de um regime de regularização a posteriori, nos termos do qual a importação de bens alimentares e medicamentos fica temporariamente isenta do pagamento de impostos sobre a importação, como é o caso do IVA, dos direitos aduaneiros e de quaisquer taxas devidas pela prestação de serviços.

O Ministro das Finanças fica responsável por garantir os mecanismos necessários para efectuar a referida regularização.

Estas medidas poderão ser insuficientes no contexto actual da pandemia de Covid-19, tendo em consideração que com a Declaração do Estado de Emergência se verifica um encerramento dos serviços, o que claramente dificulta, podendo mesmo impedir, que as empresas possam exercer a sua actividade normal. Tal irá, consequentemente, implicar que haja menos troca de bens e serviços, o que por sua vez implicará uma diminuição do rendimento das empresas que terão dificuldades não só para se manterem em funcionamento, mas também para procederem ao pagamento dos salários dos seus trabalhadores.

Neste contexto, dificilmente, as empresas conseguirão operar e, simultaneamente, cumprir, na melhor das hipóteses, no tempo devido, as suas obrigações fiscais junto da Administração Geral Tributária.

De modo a garantir a sustentabilidade do tecido empresarial Angolano, urge a implementação de novas medidas com impacto fiscal que permitam que as empresas possam vir a conseguir cumprir as suas obrigações fiscais, mas que também possam vir a assegurar o pagamento das contribuições para a Segurança Social.

Assim, e à semelhança das medidas adoptadas em outros países, uma das medidas essenciais a adoptar seria a dilação no cumprimento das obrigações fiscais quer de natureza declarativa, quer de natureza contributiva, sem que sejam estabelecidos quaisquer acréscimos ou penalidades, medidas essas que têm aliás como uma das principais finalidades a protecção das empresas e contribuintes neste período de excepção, para que tão brevemente quanto possível, estes possam retomar com a máxima normalidade as suas actividades e, consequentemente, retomarem o cumprimento das suas obrigações com idêntica normalidade. Na realidade, à semelhança da importação dos bens essenciais, tratar-se-ia de um regime de regularização a posteriori que deveria ser, desde logo, aplicável em sede de Imposto Industrial e de Imposto sobre os Rendimentos do

Trabalho.

Este mesmo regime deveria ser extensível às contribuições para a Segurança Social que têm de ser entregues mensalmente pela entidade empregadora.

Pois, no caso de as empresas não estarem em condições de proceder ao pagamento dos ordenados dos seus trabalhadores, também não poderão cumprir com o pagamento das contribuições para a Segurança Social quer na parte suportada pelas empresas (8%), quer na parte suportada pelos trabalhadores (3% e 8% no caso de reformados).

Este regime de regularização a posteriori poderia permitir ao sujeito passivo uma modalidade de pagamento fraccionado dos impostos ou então uma isenção temporária por um período entre três a seis meses. Os contribuintes que não manifestassem intenção de aderir a este regime, continuariam a efectuar os pagamentos de forma imediata, tal como faziam previamente à propagação da pandemia de Covid-19.

Quanto ao IVA, apesar de ser um imposto cujo cumprimento das obrigações é efectuado electronicamente, trata-se do mais importante imposto sobre o consumo.

Logo, se os pagamentos às empresas pelas prestações de serviços e transmissões de bens forem efectuados tardiamente ou nem sequer chegarem a ser efectuados, as empresas terão de “adiantar” ao Estado o pagamento de um imposto que não lhes foi pago pelos seus clientes ou consumidores, o que naturalmente se vai agudizar num cenário de desaceleração evidente da economia. Pelo que seria adequado aplicar também ao IVA um regime de regularização a

posteriori, à semelhança do referido para o Imposto Industrial e do Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho.

Em suma, é urgente a tomada de medidas adicionais com impacto fiscal em sede do Estado de

Emergência para que, e seguindo o pensamento de Oliver Wendell Holmes, a tributação possa

efectivamente ser o preço que pagamos pelo nosso progresso.