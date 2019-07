O contributo das MPME no desenvolvimento do conteúdo local (CL) no sector petrolífero onshore

A relevância das MPME para o desenvolvimento económico, social e cultural é visível desde o surgimento da indústria, onde as MPME assumiram sempre uma posição estratégica para a construção de uma indústria eficiente, diversificada, inovadora, competitiva e factor chave de coesão social, pela sua capacidade de adaptação às exigências do mercado e das transformações conjunturais e estruturais do seu ambiente. Foi sempre por meio destas que as grandes empresas conseguiram optimizar os custos, melhorar a qualidade e a flexibilidade da sua cadeia de valor, para além de terem acesso à tecnologia usada no mercado explorado.

Com o fim do monopólio da Sonangol e com a criação da Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANPG), torna-se necessário atrair novos investidores privados, com o objectivo de continuar a assegurar uma participação relevante na exploração e no aumento da produção de petróleo e gás em campos ou poços marginais e maduros onshore (em terra).

A revitalização dos poços marginais e maduros contribuirá para o aumento da produção, da diversificação do sector, do desenvolvimento do conteúdo local e do surgimento de novos actores, ainda inexistentes na arena petrolífera angolana. Para estes novos actores, as actividades em campos marginais e maduros podem tornarse prioritárias, concentrando-se os seus investimentos em recursos humanos e tecnológicos.

Entretanto, apesar de a legislação angolana ser omissa no respeitante a qualquer definição de poços marginais e maduros, a definição, em termos de volume de produção, varia de país para país. Por exemplo, nos EUA considera-se um poço marginal ou maduro quando tem uma capacidade inferior a 10 (dez) barris por dia. Por outro lado, a definição de poços marginais está associada à sua viabilidade económica, diante da relação entre os custos da extracção dos recursos e a taxa de retorno esperada, face às regras vigentes, em termos de legislação e estrutura fiscal. Já os poços maduros são aqueles que se encontram em estágio avançado de exploração.

As grandes empresas de petróleo, ao reavaliarem a economicidade desses poços ou campos maduros e marginais, tendem a abandoná-los, diante de um leque muito mais vasto de grandes oportunidades. Surgem, assim, ocasiões interessantes para as MPME. Como, em geral, se trata de áreas que já dispõem de alguma infra-estrutura, as oportunidades de entrada de pequenos produtores aumentam, pois os investimentos fixos de entrada serão reduzidos

A promoção de políticas de CL resulta de um esforço global dos Governos nos países produtores de petróleo, nas últimas décadas, e torna-se necessário que a legislação sobre política de conteúdo local tenha uma visão um pouco mais crítica, minuciosa e imparcial de incentivo. Assim, medidas de incentivo ao desenvolvimento do suprimento local devem ser vistas como prioridade, para que o suprimento de bens e serviços esteja adequadamente estruturado, de modo a atender à acentuada expansão da demanda das necessidades das empresas, e devem estabelecer-se mecanismos institucionalizados e activos de comunicação entre as instituições de ensino e as empresas operadoras (integração empresa-escola) – tal como foi anunciado pelo Ministro dos Recursos Minerais e Petróleo, Diamantino Azevedo, no encerramento da Conferência Angola Petróleo e Gás 2019, que decorreu de 4 a 6 de Junho de 2019, que frisou a importância do debate sobre o conteúdo local. Nesta luta pela preservação do interesse nacional, pela promoção do desenvolvimento, pela diversificação da economia, pela ampliação do mercado de trabalho e a valorização dos recursos energéticos nacionais, julga-se necessária a criação de normas e políticas de conteúdo local eficazes, de modo a criar-se e incentivar-se a oportunidade de inserção de MPME na cadeia produtiva de exploração e produção (E&P) em campos marginais e maduros onshore, para dinamização do parque de suprimento local e a geração de emprego e renda.

É, pois, crucial que o país não perca a oportunidade de construir uma política que reúna os interesses e estratégias de produtores de bens e serviços e operadores numa mesma direcção, de forma a elevar a capacidade técnica, assim como o conhecimento da indústria e da engenharia nacional.

Não númeras vantagens em se inserirem MPME no sector de E&P de petróleo onshore para campos marginais e maduros, permitindo uma visão macro sobre a configuração do mercado e os diferentes perfis de investidores, capazes de assegurar a diversificação da economia e do cumprimento da exigência do desenvolvimento do conteúdo local.

As MPME devem, pois, ser vistas como estratégicas para alavancar a produtividade e a competitividade. As actividades E&P de petróleo onshore, como no caso da Somoil (operadora das Associações FST/FS e Bloco 2/05) e a Sonangol E&P (Operadora dos Blocos 3/05, 3/05A e 4/04), só se perpetuam até aos dias de hoje, porque a maior parte dos investimentos foram herdados do passado pelas grandes empresas multinacionais. Verifica-se que há uma dimensão social que explica o esforço a ser aqui desenvolvido em bacias mais maduras, dentre elas as bacias do Congo e do kwanza, onde se começou a desenvolver a indústria.

Actualmente, o onshore angolano é composto pelas partes terrestres das bacias do Congo, Kwanza, Benguela, Namibe e pelas bacias interiores de Kassanje, Okawango e Owango, todos elas com potencial para a E&P de petróleo e gás. Entretanto, é importante que se perceba que as dezenas de poços fechados ao longo das bacias do Congo e do Kwanza poderiam ser mais bem atendidas pela inserção de micro, médias e pequenas empresas.