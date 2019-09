O bom exemplo vem de cima

O programa de privatizações (ProPriv) estará em foco na próxima semana, num seminário promovido pela comissão interministerial responsável pela sua implementação. Não é a primeira vez que a entidade, liderada pelo ministro de Estado e da Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, chama ou reúne com empresários, bancos, advogados, consultores, jornalistas e outros stakeholders para divulgar o programa e ajudar esclarecer as dúvidas que possam existir.

O ProPriv foi apresentado à comunicação social em meados de Agosto, e desde então o Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) - responsável pelo seu acompanhamento e execução - tem promovido mais encontros para divulgá-lo e explicá-lo. Num País onde muito se tem criticado a falta de comunicação e transparência do Governo, estas são iniciativas que mostram mudanças importantes e uma nova atitude.

É certo que um programa desta natureza dificilmente pode ser bem sucedido se não for comunicado de forma sistemática e esclarecedora. Não é a primeira vez que o Estado anuncia privatizações - a diferença, agora, é que o processo é aberto.

Outra diferença relevante é que o programa, ao contrário do que aconteceu no passado, faz do concurso público a sua principal ferramenta, deixando cair a adjudicação directa, um procedimento que deu espaço a compadrios e negócios opacos, com resultados muito negativos para as empresas e para a economia no seu todo. Angola precisa de investidores privados para dinamizar a economia, e sem boa comunicação, não irão surgir os bons empresários, incluindo do exterior, de que o País carece e que podem trazer não só dinheiro mas, mais importante, know how.

Até agora o Governo está a fazer a sua parte. Falta as empresas darem também o seu exemplo, mudando de vida. Como? Divulgando informação financeira e operacional, mostrando abertura à comunicação social e ao público em geral. Sem isso, não vamos a lado nenhum no competitivo mercado global.