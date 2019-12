O BNA ainda não deixou, de facto, de limitar a taxa de câmbio

BNA ainda não deixou, de facto, de limitar, administrativamente e de forma directa, as taxas de câmbio. É esta a razão da aparente apatia do mercado cambial apesar da supressão formal dos limites de variação e de margem. Analisemos os comportamentos da taxa de câmbio de referência (TR), no mercado primário, e da taxa de câmbio dos bancos comerciais (TB), no mercado secundário, fazendo referência à taxa de câmbio informal (TI), lá onde for pertinente. Limite de variação e comportamento da taxa de câmbio de referência, TR Pelo que pude apurar, na base do controlo administrativo directo sobre as taxas de câmbio, passou a estar o Ponto 5.5 do Instrutivo Nº 19/2019, de 6 de Novembro, relativo à organização e ao funcionamento dos leilões de moeda estrangeira. Esta norma estabelece que “o Banco Nacional de Angola reservase ao direito de excluir as propostas entendidas como especulativas ou fora do contexto do equilíbrio, estabilidade e dinamismo do mercado cambial”. A norma citada, pela subjectividade que apresenta, confere ao Banco Nacional de Angola (BNA) um poder discricionário, não apenas para directamente impedir a TR de ultrapassar um determinado limite, mas também para a fazer descer, contrariando as forças da procura e da oferta. Sendo assim, a revogação do limite de variação, de 2%, apenas veio suprimir o mecanismo de desvalorizações automáticas da moeda, que tinha sido estabelecido em Janeiro de 2019, pois se mantém sempre disponível ao BNA o controlo discricionário por via do Ponto 5.5. Esta norma foi sempre salvaguardada, nas sucessivas revogações de Instrutivos de funcionamento dos leilões de moeda estrangeira, para o BNA poder travar e direccionar a TR, funcionando como um freio manual ao dispor do referido banco central. Este “freio” foi usado com firmeza para manter a TR a 166 AKZ/USD durante o longo período de Abril de 2016 a Dezembro de 2017. Em Janeiro de 2018, com o início da implementação do Programa de Estabilização Macroeconómica, o BNA largou o “freio manual” e a TR disparou em 24%...! Para abrandar tão grande desvalorização, o BNA criou o “freio automático”, ou seja, o limite de variação de 2%, por via do Instrutivo Nº 01/2018, de 19 de Janeiro. Ora, tendo vindo a ser eliminado o limite de variação de 2%, revogado pelo Instrutivo Nº 19/2018, de 3 de Dezembro, dada a permanente pressão do excesso de procura, a TR teria logo disparado até ao equilíbrio no mesmo mês. Se tal não aconteceu, só o recurso sistemático ao “freio manual” do Ponto 5.5 pode ter segurado a TR até ao presente, o qual é usado, não apenas para a limitar, mas também para a direccionar.

No dia 25 de Outubro do corrente ano, a linha azul, da TR, que vinha ascendendo, marca um ponto de inflexão (ponto A₁, no gráfico) para ir afrouxando e terminar o mês muito perto do valor de 500 AKZ/USD (ponto B₁), um valor notável, por acaso. Acto contínuo, nos primeiros dias de Novembro, ocorreu então a inesperada queda de 7,2% na TR (do ponto B₁ ao ponto C₁). Continuando, seguiu-se, a partir do dia 12 de Novembro (ponto C₁), uma fase relativamente estacionária, que se foi lentamente acelerando até que... novo ponto de inflexão, no dia 26 (ponto A₂), para ir afrouxando e terminar o mês de Novembro, novamente, na vizinhança de 500 AKZ/USD (ponto B₂)...! Já em Dezembro, a julgar pelo que indicam os números, a mesma história do mês precedente já se vai desenrolando, com a TR a cair novamente em 7,2% nos primeiros dias do mês, até ao dia 17 (ponto C₂), aparentemente a criar, de novo, espaço para poder ir-se elevando sem ter de ultrapassar, ao fim do mês, um determinado valor, previamente definido, e dando a falsa impressão de estar a flutuar livremente. A elevação do coeficiente de reservas obrigatórias por parte do BNA, como explicação, tem certamente o seu valor, mas torna-se insuficiente como explicação, na medida em que o mesmo fenómeno de queda volta a acontecer, agora em Dezembro... Atendendo a estes factos, o comportamento da TR já tem sido demasiado caprichoso para se continuar a considerar que esteja livre de limites artificiais. Da avaliação que faço, estes limites consubstanciam-se no uso sistemático, por parte do BNA, da faculdade conferida pelo Ponto 5.5 do Instrutivo Nº 19/2019.

Limite de margem e comportamento da taxa de câmbio dos bancos, TB

Apesar de a supressão formal do limite de margem ter começado a vigorar desde a TB calculada a partir da TR, a limitação da TR, analisada anteriormente, só faz sentido tendo por fim conter a TB.

Com efeito, apesar de a supressão formal do limite de margem ter começado a vigorar desde o dia 25 de Outubro, as margens da TB em relação à TR mantêmse sempre constrangidas, limitadas a 2% até ao dia 7 de Novembro e, daí em diante, acima mas muito próximas da referida percentagem. Isto na figura é evidente: a linha verde (TB) acompanha sempre, de muito perto, a linha azul (TR). Por lógica, se os bancos tivessem total liberdade, o Ponto 2. do Instrutivo nº 16/2019 teria o efeito de fazer com que a TB seguisse, a partir mesmo do dia 25 de Outubro, uma trajectória muito diferente, semelhante à da linha tracejada X, onde convergiria com a TI (linha tracejada Y), realizando-se assim o equilíbrio muito antes de terminar o mês de Novembro. Com a supressão do limite de margem, por via do Instrutivo nº 16/2019, dada a magnitude da diferença cambial entre a TI e a TB, de cerca de 28% no dia 25 de Outubro, e a pressão do excesso de procura que se exerce sobre os bancos comerciais, a permanência das margens na vizinhança de 2% por tanto tempo só é possível havendo algum tipo de impedimento directo, não formalmente estabelecido. Sendo assim, o limite de margem veio a ser suprimido apenas de jure, não de facto. Conclusão Assim, tendo, ao fim de Outubro, formalmente, suprimido os limites de variação e de margem, o BNA devia ter aproveitado a iminência de estabilização e queda da TI, que era previsível para Novembro, para equilibrar o mercado cambial (convergência entre as linhas X e Y, no gráfico) deixando o mercado funcionar, conforme o estabelecido no Ponto 2 do Instrutivo 16/2019. Com isto, ter-se-ia, antes do fim do mês de Novembro, praticamente, anulado a diferença cambial e reduzido o câmbio paralelo a dimensões residuais, encerrando assim um capítulo da liberalização cambial que se arrastam há já bastante tempo.