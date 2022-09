O anúncio e o convite: verdadeiras promessas públicas de contratar

O presente artigo visa analisar, no âmbito de formação dos contratos públicos, a natureza jurídica da manifestação de interesse em contratar como promessa pública e esclarecer quanto ao alcance da referida da promessa em relação aos operadores económicos.

A manifestação de interesse pela qual a Entidade Pública Contratante declara a vontade de contratar, quer a um número ilimitado de pessoas (nos procedimentos de contratação pública abertos), quer a um número pré-determinado (nos procedimentos de contratação pública fechados), torna-se numa Promessa Pública de Contratar.

O modo de manifestação de interesse em contratar varia em função do nível de concorrência e do tipo de procedimento de contratação pública. Nos procedimentos abertos a manifestação de interesse é revelada mediante um anúncio, que é o instrumento de publicidade pelo qual se leva ao conhecimento de um número indeterminado e indefinido de potenciais interessados factos relativos à vontade de formação de um contrato público. Por sua vez, nos procedimentos fechados o interesse é manifestado pelo convite, que é a comunicação dirigida aos interessados em participar num procedimento de adjudicação de um contrato público, para que apresentem a sua proposta (no Concurso Limitado por Convite, na Contratação Simplificada e na Contratação Emergencial , aplicável também na segunda fase do Concurso Limitado por Prévia Qualificação).

Ao analisar a natureza da promessa pública, interessa defini-la, como sendo a recompensa feita a uma pessoa indeterminada. No direito romano a promessa pública era uma prática social, sem qualquer natureza vinculativa no plano jurídico, consubstanciando-se essencialmente nos casos de recompensas condicionadas pela realização de certas acções. Como por exemplo, a recompensa por prestar informações sobre escravos ou prisioneiros fugitivos.

A classificação da manifestação de interesse em contratar como promessa pública reside, em primeiro lugar, no facto de que, com a abertura de um procedimento, a Entidade Pública Contratante se vincula a recompensar, gratificar (nos procedimentos para Trabalhos de Concepção ) ou contratar quem preencha determinados requisitos ou apresente determinada condição.

Em segundo lugar, reside na natureza pública do órgão que abre o procedimento ou nos meios utilizados para a manifestação de interesse (no caso de procedimentos abertos).

Em terceiro e último lugar, a classificação como promessa pública reside no facto de a manifestação de interesse em contratação pública, por via de regra, ter como fim contratar um bem, serviço ou empreitada.

No entanto, quer estejamos diante de um anúncio, em procedimentos de contratação pública abertos, quer diante de um convite, em procedimentos de contratação pública fechados, estaremos sempre perante uma Promessa Pública de Contratar.

Porém, nos procedimentos abertos, a promessa pública de contratar deve ser vista em sentido lato, porque tem como destinatários um número indeterminado e indefinido de pessoas. Daí que, por um lado, ao modo de manifestação de interesse, se exija maior publicidade, nos termos do Art.º 67.º da LCP, por intermédio do Diário da República, Portal da Contratação Pública, jornal de maior circulação (no nosso caso, o Jornal de Angola) e nos mercados internacionais sempre que o procedimento de contratação pública permita a participação de entidades estrangeiras. Por outro lado, há maior exigência no modo de apresentação de propostas (Art.º 63.º da LCP), no prazo de apresentação de propostas (Art.º 65.º da LCP), no processo para a abertura de propostas (Art.ºs 70.º e 75.º da LCP) e na prestação de esclarecimentos e rectificação das peças de procedimento (Art.º 51.º da LCP).

Para os operadores económicos, para além de a Entidade Pública Contratante estar vinculada a contratar quem concorrer para o procedimento, e desde que satisfaça os critérios de adjudicação, salvo nos casos de não adjudicação ou de caducidade da adjudicação (vide Art.º 98.º e 114.º da LCP), estes têm a liberdade de concorrer individualmente ou por intermédio de um agrupamento (vide Art.º 55.º da LCP).

Nos procedimentos fechados, a promessa pública deve ser vista em stricto sensu ou Promessa Pública Dirigida, porque os destinatários são previamente determinados e conhecidos. Logo, comparativamente aos procedimentos de contratação pública abertos, o modo de manifestação de interesse é menos solene, ou seja, a apresentação de propostas pode ser feita por qualquer meio (Art.º 137.º e 142.º da LCP), o prazo de apresentação de propostas (Art.º 138.º e 141.º da LCP), o processo para a abertura de propostas (Art.º 140.º e 141.º da LCP) e na prestação de esclarecimentos e rectificação das peças de procedimento (Art.º 139.º e 141.º da LCP), vigorando o princípio da liberdade de forma, nos termos do n.º 1 do Art.º 136.º da LCP.

A verificação de maior ou menor solenidade no modo de manifestação de interesse em contratar está efectivamente interligada à ratio dos procedimentos de contratação pública, ou seja, é irracional e põe em causa os princípios da publicidade, da concorrência e da transparência o desencadeamento de procedimentos abertos que não obedeça às exigências de publicidade nos termos do Art.º 67.º da LCP.

De igual modo, é irracional e põe em causa o princípio da eficácia e eficiência exigir-se maior solenidade no modo de manifestação de interesse nos procedimentos fechados.

Por sua vez, a Entidade Pública Contratante está vinculada a contratar quem convida e está o operador económico impossibilitado de livremente apresentar a proposta por meio de um agrupamento.

O anúncio e o convite, enquanto promessa unilateral, vinculam a Entidade Pública Contratante à obrigação de manutenção e de cumprir com o prometido, salvo nos casos de desistência de contratar com fundamento no interesse público protegido, nos termos das alíneas d) e) do artigo 98.º da LCP.

Contudo, a desistência da vontade de contratar poderá não eximir a Entidade Pública Contratante da obrigação de indemnizar por eventuais danos causados que possam advir para os destinatários, quer sejam determinados, quer sejam indeterminados, caso essa não seja feita nos prazos estabelecidos e pelos mesmos meios utilizados.

Em suma, a manifestação de interesse em contratar feita mediante anúncio ou convite é uma verdadeira Promessa Pública Administrativa das Entidades Públicas Contratantes, em sentido lato ou em stricto sensu (Promessa Pública Dirigida).

