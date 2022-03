Nova incerteza no rumo da economia mundial

Ainda em fase de recuperação da pandemia da covid-19, a economia mundial assiste uma nova “variante”, que gera incerteza. Desta vez, não é a variante Alfa, nem Beta, nem Delta, muito menos a Ômicron. Trata-se da tensão entre a Rússia e a Ucrânia, que se tornou o principal ponto de actualização dos mercados financeiros.

Em economia, a incerteza é caracterizada como uma conjectura em que os rumos a serem tomados pelo

mercado não são considerados previsíveis, ou seja, são incertos. Portanto, a incerteza tem um grande impacto no planeamento económico, porque gera riscos.

A Rússia é considerada uma potência militar, o país tem um dos maiores arsenais do planeta, mas não é protagonista na economia mundial. Apesar do peso relativamente reduzido que a Rússia tem na economia mundial, a sua importância como exportador do petróleo tem o potencial para fazer subir ainda mais a inflação e obrigar os bancos centrais a agir. A Rússia não tem só o petróleo, também é o maior produtor e exportador de gás natural, e abastece as maiores e conomias europeias por intermédio da Gazprom (que é controlada pelo estado russo). A Alemanha, o maior consumidor de energia da UE, obtém cerca de 55% do seu gás da Rússia.

A Rússia também é um dos maiores produtores de trigo ao lado da China e da Índia. Por outro lado, temos uma Ucrânia que figura na lista dos maiores produtores de cereais, como o milho.

Assim, um abalo nas cadeias de produção e de financiamento nestes países repercutem directamente na oferta dessas commodities em todo o mundo. Um dos efeitos é o aumento do preço do petróleo. O ouro negro que é a principal fonte de receita da economia Angolana está a ser negociado na casa dos 90 USD o barril, tendo chegado muito próximo dos 100 USD. O aumento do petróleo é uma boa notícia para Angola enquanto exportador de petróleo porque proporciona maior receita para suprir as necessidades de financiamento do OGE. Mas não é uma boa notícia para os países importadores de petróleo como é o caso da China, maior importador de petróleo do mundo, e por outro lado, é o maior exportador de bens do mundo e abastece mais 70% do continente africano. Em Janeiro deste ano o Fundo Monetário Internacional cortou a previsão de crescimento da economia mundial para 4,4%, devido às incertezas ligadas à pandemia da covid-19 e à inflação. O FMI espera que a inflação se mantenha elevada no curto prazo, sobretudo devido à persistência das dificuldades nas cadeias de abastecimento, o desencontro entre a oferta e a procura e ainda o impacto dos preços da energia. Portanto, um conflito entre a Rússia e a Ucrânia “pode” desencadear uma nova crise económica mundial.