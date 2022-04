Não durmam à ‘sombra’ do brent!

Os analistas encaram com desconfiança a valorização do crude no mercado mundial, apesar de ainda ser cotado acima dos 100 USD. Até às 18 horas do dia 14 de Abril, o barril do brent (referência das exportações de Angola, comercializado na Bolsa de Londres) estava a ser negociado a 108 USD.

É um preço satisfatório para as economias dependentes desta commodity (energética), pois foi das mais atingida durante a crise económica e financeira mundial de 2008, iniciada nos Estados Unidos da América, resultante da bolha imobiliária (crise do subprime).

Os governos das economias ‘petrodependentes’ foram obrigados a rever drasticamente os orçamentos e a implementar medidas de racionalidade orçamental para evitar a falência dos Estados.

Quando se aguardava pelos resultados das medidas e reformas (económicas) implementadas, a economia mundial foi ‘açoitada’ por uma pandemia (Covid-19). Os ‘petrodependentes’ viram-se (novamente) em apuros porque as economias mais poderosas estavam voltadas a elas próprias e desinteressadas em fazer doações. Esse comportamento quase afundou ainda mais as economias do terceiro mundo.

Não aconteceu graças ao acordo do G20 (Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida) que previa a suspensão do pagamento de capital e de juros gerados por créditos entre 1 de Maio e 31 de Dezembro de 2020 por parte dos países pobres a credores governamentais bilaterais.

Apesar de existirem ainda vestígios da Covid-19, principalmente na China, a economia mundial aos poucos sai do ‘sufoco’ e ‘suspira’ de algum alívio, embora parte da Europa esteja em tensão, face ao conflito russo-ucraniano (instigado pela OTAN e os Estados Unidos da América).

Aliás, a discórdia na Europa do Leste é a causa da valorização do petróleo bruto no mercado internacional. Mas, antes já se previa a valorização do ouro negro porque as principais refinarias tinham iniciado as operações após a Covid-19.

Com impulso da Rússia, Ucrânia, Estados Unidos e da OTAN, o petróleo bruto voltou a ser uma commodity valiosa para as economias ‘petrodependentes’, aumentando as receitas fiscais destes. Actualmente têm mais recursos para a realização das despesas ou redução da dívida pública, principalmente a interna porque tem maior impacto na economia.

Ainda assim, os ‘petrodependentes’ devem estar vigilantes, pois o petróleo pode desvalorizar nos próximos 60 dias ou à medida que as conversações entre russos e ucranianos indicie o fim do conflito. Vigilância!.