Moedas Digitais ou Criptomoedas – Breve resumo da sua História

Esta semana inauguro o tema das *moedas digitais* neste jornal. Moedas digitais já fazem parte da nossa vida. Uns ouviram falar, outros negoceiam, outros gerem o negócio de intermediação financeira. E isto acontece no nosso país, obviamente ainda de forma envergonhada. Se pensa que as moedas digitais é um assunto recente, nascido pela geração “Millennium” (todas as pessoas nascidas do ano 2000 em diante, está enganado(a).

A ideia para as criptomoedas surgiu pela primeira vez em 1983, quando o criptógrafo americano David Chaum publicou um artigo de conferência delineando uma forma inicial de dinheiro electrónico criptográfico anónimo. O conceito era para uma moeda que pudesse ser enviada de forma fechada e de forma que não exigisse a necessidade de entidades centralizadas (ou seja, bancos centrais e bancos comerciais). Em 1995, Chaum construiu suas primeiras ideias e desenvolveu uma proto-criptomoeda chamada Digicash. Ele exigia que o software do utilizador retirasse fundos de um banco e exigia chaves criptografadas específicas antes que esses fundos pudessem ser enviados a um destinatário.

Bit Gold, muitas vezes considerado um precursor directo da Bitcoin, foi projectada em 1998 por Nick Szabo. Demandava que um participante dedicasse o poder do computador para resolver quebra-cabeças criptográficos, e aqueles que resolveram o quebra-cabeça receberam uma recompensa. O trabalho de Chaum, resulta em algo que chega muito perto de se assemelhar à Bitcoin.

Contudo, Szabo não conseguiu resolver o infame problema de gasto duplo (dados digitais podem ser copiados e colados) sem o uso de uma autoridade central. Como tal, foi apenas uma década depois, quando uma pessoa ou grupo misterioso, usando o pseudónimo Satoshi Nakamoto, colocou a Bitcoin na História e mais tarde as criptomoedas em movimento, publicando um Livro Branco chamado “Bitcoin – A Peer to Peer Electronic Cash System”.

A 31 de Outubro de 2008, Satoshi Nakamoto publicou o Livro Branco da Bitcoin, descrevendo a funcionalidade da rede Blockchain Bitcoin. Satoshi começou formalmente a trabalhar no projecto “Bitcoin” a 18 de Agosto de 2008, quando eles compraram Bitcoin.org. Embora não seja o assunto deste artigo, vale a pena notar que o Bitcoin (e todas as outras criptomoedas) não seria possível sem a tecnologia Blockchain, que em sua mais simples envolve a criação de estruturas de dados inalteráveis.

Seis meses após a Bitcoin (BTC) se tornar negociável, em Abril de 2010, o valor de um BTC era de pouco menos de 14 centavos de Dólar (USD). No início de Novembro do mesmo ano, o preço “subiu” para 36 centavos antes de se estabelecer em torno de 29 centavos. Embora ainda não valesse muito, o Bitcoin estava mostrando que tinha valor real. Em Fevereiro de 2011, subiu para US $ 1,06 antes de voltar para cerca de 87 centavos. Na primavera, em parte devido a uma história da Forbes sobre a nova “criptomoeda”, o preço decolou. Do início de abril até o final de maio, o valor do bitcoin subiu de 86 centavos para US$ 8,89. A 1 de Junho, depois que Gawker publicou uma história sobre o apelo da moeda na comunidade online de tráfico de drogas, o preço mais do que triplicou em uma semana, para cerca de US $ 27.

Em 2012, os preços do Bitcoin cresceram constantemente e em Setembro daquele ano a Fundação Bitcoin foi criada para promover o desenvolvimento e a absorção do Bitcoin.

E enquanto a volatilidade das criptomoedas é ao mesmo tempo atraente e potencialmente devastadora, e a história das moedas digitais é rica em subidas vertiginosas para o topo e para a base, a tecnologia subjacente por trás de todas elas, Blockchain, tem o poder de mudar muitos sectores de nossa sociedade. Seja fornecendo opções de câmbio financeiro acessíveis e acessíveis, garantindo seus próprios fundos para que ninguém além de você possa acessá-los, ou fornecendo dados precisos para sua cotação de seguro, a tecnologia Blockchain tem o potencial de ser usada em quase todas as áreas da economia.

À medida que o mercado se torna mais estável com o aumento do conhecimento, e com a introdução de novas áreas, como “stablecoins” e finanças descentralizadas (DeFi), é fácil ficar animado com a criptomoeda e o seu potencial de uma perspectiva de investimento e tecnologia.

Para finalizar este primeiro artigo sobre moedas digitais, deixo-vos a minha selecção das dez (10) principais moedas digitais no mundo:

1- Bitcoin (BTC) – a criptomoeda original, concebida em 2008 e lançada em Janeiro de 2009.

2- Ethereum (ETH) – uma criptomoeda de prova de trabalho lançada em Julho de 2015.

3- Tether (USDT) – uma stablecoin lançada em Julho de 2014.

4- Binance coin (BNB) – a criptomoeda nativa da Binance, a maior criptomoeda do mundo em volume de negociação. Lançada em Junho de 2017.

5- Cardano (ADA) – uma criptomoeda de prova de participação lançada em 2015 e aberta para negociação em 2017.

6- Ripple (XRP) – uma criptomoeda lançada em 2012 como OpenCoin (Moeda digital aberta)

7- Dogecoin (DOGE) – a chamada moeda meme lançada em Dezembro de 2013.

8- Solana (SOL) – Uma plataforma Blockchain relativamente nova que foi lançada em 2020 e prometeu escalabilidade muito além do Bitcoin ou Ethereum.

9- Monero (XMR) – uma moeda de privacidade lançada em 2014.

10- O Sandbox (SAND) – juntamente com a Decentraland (MANA), o Sandbox é uma das maiores criptomoedas relacionadas a jogos e metaversos do mercado.

Para a semana vamos falar do que está por detrás da plataforma Blockchain e o que faz valorizar e desvalorizar, quase como uma «montanha russa», as várias moedas digitais e algumas estatísticas sobre as criptomoedas.

*Daniel Sapateiro, economista e docente universitário