Migrar para o pré-pago uma alavanca para a economia

A meta da Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade (ENDE) até 2022 é inserir 97% dos consumidores de electricidade no sistema pré-pago. Ou seja, baixar a percentagem dos consumidores do seguimento pós-pago para 3%.

Actualmente, indicam dados oficiais, existem 652 mil clientes pré-pagos, num universo de 1,7 milhões de clientes nas províncias de Luanda e Bengo, enquanto os clientes sujeitos ao cálculo estimado rondam os 400 mil.

Em declarações à imprensa em 2019, o director comercial da ENDE, Marcos Balanca, dizia que “a instalação do pré-pago tem algumas especificidades e exige uma rede melhor que no pós-pago”, sublinhando, na altura, que o investimento para a instalação dos contadores pré-pagos é ligeiramente superior ao pós-pago. Migrar para o sistema pré-pago é desejo da maioria dos consumidores, que ao que tudo indica há pouco comprometimento da ENDE para atingir os 97% de clientes no sistema pré-pago, pois nos parece eventualmente deliberado manter um universo grande no pós-pago por ser fonte de rendimento que enriquece muita gente. Alguém anda alegadamente a tirar proveito próprio com os clientes sujeitos ao cálculo estimado. Urge por isso que se melhore a rede para que o sistema pré-pago seja uma realidade, principalmente pelas vantagens do referido sistema, que permite aos clientes um consumo de energia com total controlo sobre os seus custos e sem necessidade de receber factura no final do mês. Massificar o sistema pré-pago para ENDE e EPAL pode ser um impulso – uma alavanca para o desenvolvimento da economia. O fim do pagamento de electricidade por estimativa não pode estar dependente da instalação de um 1,2 milhões de contadores do sistema pré-pago, como diz o PCA da ENDE, Hélder Adão, mas passa por o Executivo obter financiamento da banca e de rubricar parcerias com indústrias de electricidade, para o fornecimento dos tão propalados cotadores, que ao que se sabe já são produzidos localmente, na Zona Económica Especial (ZEE). Há também quem denuncie dificuldades de migrar de um tarifário para outro.