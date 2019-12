Micro e macro condições

O apoio à microeconomia é um dos principais calcanhares de Aquiles do Estado angolano, pois sempre se mostrou pouco certeiro no impacto esperado de todas as tentativas de alocação de recursos financeiros, agora mais escassos, para oapoio de Startups. Fazem-se, por isso urgente todas as fontes alternativas de captação de verbas, interna e externamente, que possam dar um booster à economia.

Os fundos de investimento, em especial, não têm um papel relevante no desenvolvimento de negócios na sua fase inicial em Angola, as iniciativas de apoio às pequenas e microempresas que estão início da sua actividade, quer seja de perfil familiar ou não, não vingam.

Os fundos que existem terão que se adequar ao estágio de cada startup, enquanto uns projectos que, pelo seu estágio, podem requerer um seed capital fund. Outros já poderão requerer a entrada de investidores institucionais para escalarem para a fase seguinte.

Por outra, a criação e o reforço de instituições que apoiam o ecossistema de startups, embora sejam hoje perfeitamente compreendidos, é certamente um processo lento. Especialistas acreditam e pode-se ler no destaque desta edição que “o mercado ainda não atingiu maturidade suficiente para estes fundos financiarem startups que possam vingar”.

Há ainda uma curva de aprendizagem que deve ser feita, no que diz respeito a adequada alocação dos recursos disponíveis a iniciativa privada, até mesmo nos investimentos em produtos menos arriscados e, claro, microempresas e pequenos negócios em sectores que possam vir a ter sucesso em escala no mercado nacional.

Ainda que uma das soluções, por outro lado, possa ser a captação de investidores externos, que tenham o perfil para este tipo de investimento, é preciso criar as condições em termos de ambiente de negócios que estimulem este fluxo. Já que a realidade demostra que a taxa de insucesso de novos negócios é, normalmente elevada, dado o estado actual da economia, caracterizada por um forte aperto monetário, dificuldades de acesso ao financiamento interno.

Vê-se com dificuldade a mobilização de poupança interna, que tal só será possível mobilizando poupança externa e o interesse de investidores estrangeiros. Mas, para tal, são críticos a estabilização macroeconómica e a melhoria dos indicadores de doing business, para que Angola esteja definitivamente no radar dos investidores internacionais.

Já que, tão importante quanto a criação de programas e fundos de capitalização para apoiar as startups é a melhoras do ambiente de negócios, nos próximos anos. Pois afigura-se de primordial importância. Tentar atrair investimento estrangeiro sem que as micro e macro condições se encontrem asseguradas pode mostrar-se ineficaz e até contraproducente qualquer esforço de diplomacia económica.