Malparado na economia

O malparado aumentou. O Relatório e Contas de 2021 do Banco Nacional de Angola (BNA), publicado recentemente, revela que o crédito vencido malparado no final de 2021 registou um aumento de 115,52 mil milhões Kz, comparativamente ao período homólogo (13,64%). Com efeito, o rácio de incumprimento do sector bancário passou de 18,41% em Dezembro de 2020 para 20,26% em Dezembro de 2021. Esta subida de 13,6% no crédito que os bancos não conseguem cobrar há mais de 90 dias representa um novo aumento, já que de 2019 para 2020, o rácio melhorou, de 32,46% para 18,41%.

O crédito vencido “malparado” é o montante que o titular de um crédito não consegue reembolsar a uma instituição financeira, ou seja, é a uma situação que surge quando as empresas ou famílias deixam de pagar os seus empréstimos e, consequentemente, entram em incumprimento. O crédito torna-se malparado quando deixa de ter retorno (juros e capital) 90 ou mais dias depois de ter vencido, ou a ausência do pagamento de prestações até seis meses após o vencimento.

O abrandamento da actividade económica ou a queda do PIB e taxas de inflação e de juros altas e desemprego são os factores que mais contribuem para que empresas e as famílias não consigam cumprir as suas obrigações com os bancos. Nestas circunstâncias, estes agentes económicos (às famílias e as empresas) enfrentarão “tradeoffs”, isto é, terão de tomar uma decisão que consiste na escolha de uma opção em detrimento de outra. Por exemplo, numa situação em que o custo de aquisição de bens e serviços estão altos, as famílias terão de escolher entre comer ou pagar dívidas, as empresas terão de escolher entre pagar os salários dos trabalhadores ou os bancos. Assim, os pagamentos das dívidas com os bancos são adiadas para outro momento e muitas vezes sem informação e gera o malparado.

O aumento do crédito malparado tem um impacto negativo na banca, uma vez que esta variável contribui para a redução da rendibilidade bancária, coopera para a erosão do capital dos bancos e aumenta as taxas de juros ou preço dos empréstimos, afectando de maneira geral o suprimento de crédito para a economia. Não basta criar um “bad bank” como a Recredit para retirar o malparado dos bancos, há uma necessidade de se olhar para os instrumentos e os incentivos para a gestão e recuperação do crédito malparado. Problemas como a assimetria de informação, a falta de incentivos para que os bancos adiem em alguns casos o reconhecimento das perdas dos tais activos e ineficiências no sistema judicial, como os processos de insolvência muito morosos, são questões que se devem ter em conta.