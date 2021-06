Mais apoios às empresas

A classe empresarial tem sido bastante afectada, nos últimos anos, pela crise económica que grassa o País, e também pela adopção, por parte do Executivo, de políticas que em nada contribuem para o crescimento do tecido empresarial do País. Com isto, a população tem sido uma das mais sacrificadas devido à falta de oportunidades de emprego, face às inúmeras dificuldades que as empresas atravessam, facto agravado com o surgimento da pandemia da COVID-19, que afunda cada vez mais a economia do País. Uma das consequências tem sido o encerramento de muitas empresas, tornando assim o sonho do primeiro emprego uma miragem para os jovens.

Prova disso é o que foi constatado esta semana no Pólo Industrial de Viana aquando da visita da governadora de Luanda, Joana Lina, aquela infraestrutura. Na ocasião foi-lhe informada que das 570 empresas instaladas no local, apenas 213 funcionam a 100%, proporcionando cerca de seis mil empregos directos. Ou seja, quase metade das empresas ou não funciona ou trabalha a meio gás. Ora, por um lado, apregoa-se aos quatro cantos a diversificação da economia e o fomento da produção nacional, tendo em conta a criação de emprego, e por outro assistesse, de forma impávida, à morte de empresas que poderiam agregar valor à já frágil economia angolana.

Entre os principais problemas que se observam no Pólo de Viana, conforme notou o PCA da instituição está a burocracia para aquisição de terrenos para a expansão das fábricas, aquisição de matéria-prima, o mau estado das vias para o acesso a estas unidades e o défice na distribuição de água e energia. Portanto, trata-se de problemas de base para o bom funcionamento de um complexo industrial e é insustentável e assim não se vai a lado nenhum quando o País ainda se debate com questões mínimas como a falta de energia e água e excesso de burocracia. São questões como estas que afastam os investidores, que procuram países com ambiente de negócios favorável para a realização de negócios.