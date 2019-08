Lucros da Sonangol em alta mas com pouco brilho, infelizmente

Os lucros da Sonangol quase triplicaram em 2018, face a 2017, num cenário de alta do preço do petróleo que ajudou a petrolífera a salvar a face, após fracos resultados em anos anteriores.

Não é uma má notícia a subida do lucro, mas o facto de tal ter ocorrido quase exclusivamente à boleia do aumento do preço do barril tira brilho ao resultado. De resto, não há muito mais boas notícias se analisarmos o desempenho da companhia.

Os resultados foram negativos nos segmento de Corporate & Finance(-151,3 milhões Kz), no downstream(-283,9 milhões Kz) e nos negócios não core(-55,2 milhões Kz), o que mostra a fragilidade da petrolífera que atravessa actualmente um processo de regeneração.

Mais uma vez, a empresa ‘arcou’ com o custo dos subsídios aos preços dos combustíveis, que o Estado não pagou, e ficou a arder em milhões Kz por combustíveis vendidos a entidades públicas, que também não pagam as contas. O Relatório de Gestão e Contas da empresa de 2018 refere que será feito um acordo ou um plano de pagamentos das dívidas do Estado à companhia, mas não há ainda previsão de prazos nem quando começarão a ser pagas.

A galinha dos ovos de ouro do Estado está, portanto, a ser maltratada pelo dono, que ao longo de anos a utilizou como instrumento para ir às compras no estrangeiro e, sobretudo, como bombeira de serviço, cobrindo o que o próprio Governo não queria, ou podia, fazer, da saúde à hotelaria, passando pela área financeira, seguros, construção, habitação, etc.

O mau resultado - mais uma vez - das áreas não corerevela a urgência da alienação de empresas, um processo cujo início está previsto para este ano, mas que, provavelmente, irá derrapar para o próximo.

Todos queremos uma Sonangol forte, pujante, com contas em dia e pouco endividada. É uma bandeira do País e é provavelmente a empresa que mais tem investido nos seus quadros, que estão ao nível do que de melhor há no mundo. Portanto, há futuro, até porque está em causa a regeneração. Mas não há notícias deste processo, anunciado a 17 de Dezembro de 2018. Para quando o balanço do trabalho feito?