“Lapidar o toro” nacional

O País lapida os diamantes de que “retira da terra”. A informação foi partilhada pelo Presidente da República (PR) durante uma conferência de imprensa. Um feito outrora quase impossível, o que segundo o PR está a fazer retornar os gigantes do sector dos diamantes, como é o caso da De Beers, que retomou, recentemente, as actividades entre outras empresas de mineração. Este, claramente, deve ser o caminho para qualquer país que queira industrializar-se e diversificar a sua economia. Mais do que nunca, o País deve iniciar-se na pequena indústria de sumos de abacaxi (que abunda em algumas regiões do território nacional), por exemplo, de transformação de tomate, do pescado, da borracha para a indústria de pneu, que aliás, o País já teve no passado – a Mabor General, a Fabimor (fábrica de motas e bicicletas), de catanas, enxadas, limas e outros meios para suporte a agricultura familiar, etc. o exemplo do diamante deve, igualmente, ser replicado para “lapidação da madeira nacional”, principal divisa – o Eldorado de chineses em Angola (a exportação de toros).

O sector florestal do País, muito bem explorado, pode representar um potencial importante para a economia, através da captação de investimento, a promoção de um conjunto de postos de trabalho, o que por si só pode ajudar a gerar riqueza para as famílias e a diversificação da economia nacional.

Para este desiderato, o País necessita importar “Know-how” e tecnologia de países como a China, maior exportador de mobiliário do mundo ou da Itália, segundo no ranking de produção de móveis.

Ambos produzem mobiliários premium, que uma vez importado, por exemplo, o“Know-how” os benefícios seriam múltiplos para Angola, desde a instalação da indústria de mobiliário que, por sua vez, geraria mais de uma centena de empregos e, consequentemente, estimularia a exportação de “móveis made in Angola”. Ou seja, a Zona de Comércio Livre da SADC, em construção, com mais de 1,2 mil milhões de consumidores, poderia vir a ser uma alavanca à exportação de mobiliário da madeira de Angola.