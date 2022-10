Keynes e as finanças públicas nos dias de hoje

O contexto de trabalho dos gestores públicos tem mudado rapidamente nestes últimos anos, o que tem colocado em evidência as suas habilidades e competências profissionais.

Este artigo aborda as contribuições centrais propostas por Keynes sobre os aspectos macroeconómicos que influenciam o comportamento da economia como um todo. Em seguida, analisarei os elementos centrais para um melhor entendimento da disciplina de Finanças Públicas, como, por exemplo, descentralização de poder, crise fiscal e governabilidade.

Keynes contribuiu significativamente para o desenvolvimento do pensamento económico cujas ideias centrais romperam com a tradição neoclássica em decorrência da proposição de um programa de acção governamental para a promoção do pleno emprego. O seu interesse inicial foi pelos problemas da instabilidade da economia no curto prazo e das causas das flutuações económicas e dos níveis de renda e a sua teoria com o seu nome: crise fiscal e governabilidade, a descentralização do poder, crise fiscal e governabilidade.

Keynes colocou em dúvida as pressuposições dos neoclássicos, bem como suas preocupações com o longo prazo. Na sequência apresento as principais contribuições de Keynes para o pensamento económico, que é seguramente o economista mais falado e colocado em prática, pois é um defensor de mais Estado na actividade económico versus o liberalismo. Considera que os Estados têm um papel impactante e decisivo para intervir na economia via política centralizada dos juros dos bancos centrais, na política fiscal, orçamental, de investimentos, etc. Essas contribuições são:

a) Considerou os problemas dos grandes agregados no curto prazo e esforçou-se no sentido de contestar a condenação marxista do capitalismo;

b) Destacou que a perspectiva marxista do capitalismo poderia ser preservada em sua parte essencial, desde que reformas oportunas fossem realizadas, já que um capitalismo não regulado é incompatível com a manutenção do pleno emprego e da estabilidade económica.

c) Reinterpretou a taxa de juros, analisou a poupança e o consumo, também estudou, sob um novo enfoque, a determinação do investimento, atribuiu papel activo à política fiscal com a defesa de déficits públicos para impactar a procura agregada e opôs-se à excessiva confiança nos controlos monetários. Enfim, enfatizou mais os aspectos macroeconómicos da economia do que os microeconómicos.

As contribuições de Keynes fizeram-se sentir nos campos metodológico: ao colocar ordem nos conceitos básicos da contabilidade nacional; no teórico: ao desvendar o funcionamento da economia na ausência do “leiloeiro” walsariano; e, normativo: ao propor a utilização da política fiscal compensatória, onde destacou a necessidade de aumento do déficit público em épocas de recessão e a geração de superávits diante de ameaças de inflação.

Na sua obra: “A Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda”, Keynes propôs um novo instrumento analítico com o objectivo de entender os mecanismos envolvidos na determinação dos níveis da produção e emprego, com especial destaque para a importância da actividade governamental na compreensão das flutuações (declínio) do consumo e dos investimentos privados que acompanham e explicam os períodos de recessão. Keynes dirigiu uma mudança de ênfase da microeconomia para a macroeconomia, e que a teoria geral do respectivo economista introduziu grande número de inovações relacionadas com a:

a) natureza do equilíbrio;

b) o horizonte e análise;

c) a eficiência do mecanismo de mercado;

d) o papel do economista;

e) as funções do governo;

f) o processo dinâmico de ajuste de quantidade e preços.

Em decorrência das rápidas mudanças percebidas nas economias do mundo todo, especialmente no comportamento dos indivíduos, grupos sociais, sociedades e das empresas como um todo, hoje cada vez mais conscientes dos seus direitos e deveres, os gestores públicos são postos constantemente à frente de novos e dinâmicos desafios, o que tem demandado novos modelos de gestão pública que privilegiam maior descentralização do poder, fiscalização e controle eficientes das finanças públicas e maior capacidade de governar do Estado (governabilidade), ou seja: um governo que se preocupe com o bem-estar da população, especialmente daqueles grupos menos favorecidos de maneira responsável e financeiramente equilibrada.

O modelo de Estado do Bem-Estar foi criado pelo chanceler alemão Otto Von Bismark, o qual tem sido considerado como o modelo de gestão pública precursor do WelfareState (estado de bem-estar). Em linhas gerais, verifica-se que a criação do Estado do Bem-Estar está relacionada a três condições essenciais: (a) a existência de excedentes económicos passíveis de serem realocados pelo Estado para atender às necessidades sociais; (b) o pensamento keynesiano, que estruturou a sua base teórica e (c) a experiência de centralização governamental adquirida durante a Segunda Guerra Mundial, que fomentou o crescimento da capacidade administrativa do Estado.

A crise do paradigma político do Welfare State (Estado de Bem-Estar Social) decorreu do aumento acelerado da abrangência do Estado no século XX. A prevalência do sector público e a primazia da política criaram uma sobrecarga de demanda da sociedade civil sobre o poder público. Essas demandas de serviços adicionais aos prestados até então pelo Estado forçaram o aumento do aparato administrativo e, por consequência, dos impostos. Em relação a este descontrole estatal, o rápido incremento do número de empresas estatais no pós-guerra é uma das consequências mais notáveis desse descontrolo. Outro factor importante relacionado com a crise do paradigma político do Welfare State está relacionado com a distinção entre a actividade política e a económica.

No tocante à intervenção do Estado na economia, ressalto que o crescimento da presença do Estado no actual século é a prova concreta da prevalência do público sobre o privado. O proteccionismo é a regra e o liberalismo é a excepção. A primazia do público sobre o privado significa o comando do interesse colectivo, o poder do Estado, ou seja, a prevalência política. Em decorrência, a política passa a ser entendida como um “complexo jogo de interacção de interesses, em que activos e o poder em geral são alocados numa sociedade. Assim, verifica-se que a prevalência política “é decorrente do facto de dispor do poder de coação, pela posse directa ou indirecta dos meios pelos quais se exerce a força física. Em termos históricos, constata-se que a crise do paradigma político do Welfare State ocorreu na metade da década de 1980.

A crise demonstrou as insuficiências das concepções que aceitavam o Estado como provedor directo do bem-estar da população, o que incluía questões relacionadas com o próprio emprego. Estas insuficiências desencadeou um processo no mundo, no sentido de repensar a administração pública, tendo como referência reais possibilidades orçamentárias, bem como suas finalidades principais. A administração pública foi forçada, especialmente nos últimos 15 anos, a rever seus pressupostos, assim como repensar seus parâmetros constitutivos.

Conclui-se, portanto, que o Estado-providência, por haver sido estruturado sobre bases nacionais, encontra-se em crise, visto que numa economia globalizada é significativamente estreita a margem de manobra dos governos, tendo de curvar-se aos reclamos políticos sem desrespeitar a eficiência do mercado. Em relação à questão da descentralização do poder, ressalto de novo, a importância do regime democrático, pois o regime democrático trouxe na sua essência, além da descentralização do poder (e com ela a difusão das decisões colectivas), as condições necessárias para facilitar o excesso de solicitações, que levou a um processo de fragmentação e competição das organizações públicas.

Desta forma, as limitações no atendimento desses pleitos favoreceram a uma proliferação de conflitos dentro da sociedade, o que resultou no aumento da estrutura administrativa do governo, dos gastos e dos impostos, provocando, por decorrência, uma crise fiscal. A crise fiscal, por sua vez, remete-nos à questão de governabilidade. Em linhas gerais, verifica-se que a governabilidade está directamente relacionada com a possibilidade ou impossibilidade do governo de atender à elevada demanda da sociedade por serviços ou bens públicos, o que pode colocar em dúvida a competência, a necessidade das demandas sociais que necessitam existir enquanto mantivermos um Estado social actuante como é, sendo que no caso de Angola, é um Estado presente na economia como agente, como legislador, regulador, fiscalizador, etc e com a lógica demográfica de crescimento populacional, apenas suplantado pelo país Níger, é Angola, de facto, um país com imensos desafios, incluindo na área das finanças públicas tendo em conta o nosso contexto de dependência do petróleo e sermos um país extremamente débil perante choques internos e especialmente a choques externos ao nível da oferta de bens e serviços, inflação, custos de contexto do comércio internacional, choques do valor da moeda nacional e da dívida pública.