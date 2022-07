Juntos vamos mais longe

2020 um ano para não esquecer! Um ano de união apesar do “distanciamento social”, um ano em que um grupo de pessoas apaixonadas pelo tema da Liderança lançou o projecto da Cimeira Lusófona da Liderança (“CLL”). Não importa onde estamos no mundo e o lugar que ocupamos, podemos fazer a diferença e é esta atitude que nos leva a que em Novembro de 2022 se realize a 3ª edição CLL.

Mas porquê um projecto sobre Liderança, associado a um espaço geográfico tão particular (onde se fala português), e tão específico (pela sua descontinuidade, distribuído por 9 países e 4 continentes)? Com raízes e a viver nos vários continentes, os fundadores da CLL uniram-se em torno da ideia que as relações cruzadas na cultura, na história e na economia ao longo dos tempos forjaram naqueles povos uma forma diferente de se ser e de se estar, com consequências também ao nível da Liderança.

Foi não a olhar para o passado, mas sim assente na ideia, tão simples, mas tão poderosa, de que juntos podemos fazer um futuro de aprendizagem e colaboração que nasceu a CLL. O futuro faz-se com as nossas ações do presente e é com este princípio que a CLL quer iniciar estas pontes de colaboração.

Contudo, criar pontes na diversidade também significa reforçar cada parte. Surge assim o lançamento do Angola Chapter da CLL: com o espírito de contribuir para o fortalecimento da CLL, através do aprofundamento da visão angolana sobre a Liderança e sobre o seu exercício.

E porquê este foco na liderança? Que real impacto tem este tópico, para a lusofonia e mais em particular para Angola?

Há que desmistificar que liderança e chefia são uma e a mesma coisa, porque não são; por definição liderar significar “ir à frente” ou “mostrar o caminho”. Assim sendo, a melhoria que queremos na nossa sociedade, cultura e economia, passa em muito pelo exemplo que dão os nossos líderes. Há que preparar líderes corajosos que consigam definir o seu próprio caminho e não apenas seguir o caminho anteriormente trilhado. Liderar no caso de Angola é criar uma cultura de gestão com base no exemplo da meritocracia de lideranças pelo exemplo que inspiram a fazermos mais e melhor todos os dias.

Como embaixadores Lusófonos move-nos a energia positiva de contribuir para as boas práticas de good governance, educação e sobretudo abrir um espaço para tantos que tem tanto para nos mostrar e com isso criar múltiplas pontes de colaboração, tão necessários para enfrentar os desafios que o meio ambiente e a economia enfrentam e nós temos que saber enfrentar.

Este é o propósito que nos move: o de apoiar e preparar cada vez melhor os líderes do presente e do futuro e deixar a semente de liderança que queremos ter. O ano de 2020 mostrou-nos que estávamos mais próximos do que nunca e de que os valores de vida de colaboração são aqueles que nos vão permitir ir mais longe se formos todos juntos. As plataformas digitais são a nova realidade que à distância de um click nos permite trocar experiências, aprender ou simplesmente confraternizar. Para liderar é preciso inspirar e inspirar decorre do contacto das relações humanas que precisam de se estabelecer. A Cimeira Lusófona de Liderança é o espaço de relação humana com potencial de um grande abraço em todos os continentes com diferentes sabores e sotaques. Liderar com diversidade, liderar em nome do respeito pela diferença, mas com o objetivo de nos sermos úteis uns aos outros e aos nossos países, em nome da Paz do Progresso e para desenvolver os nossos jovens, levar a nossa sociedade e tecido empresarial a novas alturas e sucessos, de forma humanizada, sustentável e empática.

Proclamado o nascimento do Angola Chapter da CLL, os signatários deste texto lançam o desafio para que nos unamos em torno destes desígnios também em Angola. Venham até nós, espera-vos entusiasmo e um fraternal abraço lusófono!

*Embaixadores da Cimeira Lusófona da Liderança e fundadores do Angola Chapter da CLL