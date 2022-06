Já temos mercado de acções!

O dia 09 de Junho de 2022 entra para a história da economia angolana, em particular para o mercado de capitais, como a data de abertura oficial do mercado de acções com a primeira Oferta Pública de Venda (OPV) de 10% de acções que o Estado detinha indirectamente no Banco Angolano de Investimentos (BAI), através da Sonangol e da Endiama.

O Mercado de acções é o espaço onde as empresas de capital aberto negoceiam parte do seu capital social. Uma acção que representa a menor parcela do capital de uma empresa. Quem compra acções adquire também os direitos e os deveres de um sócio.

O valor das acções depende de muitas variáveis, com destaque para as mudanças políticas, económicas e mudanças no seio das próprias empresas.

Pelo mundo, a bolsa de Nova York, com o índice Dow Jones, é o maior mercado de acções do planeta, fundada em 1817, há 205 anos, nos EUA. Nesta bolsa estão cotadas cerca de 2.800 empresas (grandes, pequenas e médias). Outras praças também fazem parte do leque das principais bolsas, por exemplo, na Europa, a bolsa de Londres , Frankfurt e a Euronext, na Ásia, a bolsa de Tóquio , Xangai e Hong Kong.

Em África, a maior bolsa de valores é a de Joanesburgo (África do Sul), e ocupa a 17ª posição do ranking das maiores praças internacionais do planeta. No continente, outros países já têm um mercado de acções funcional, como a Nigéria, Namíbia, Botswana e Egipto. Em Angola o mercado de acções está a dar os primeiros passos.

De acordo com a BODIVA, uma das metas de curto prazo tem a ver com a criação do índice bolsista angolano, que provavelmente, irá se chamar Luanda Stock I ndex (LSI), mas para isso, pelo menos 5 empresas devem estar cotadas em bolsa.

Até ao momento, temos o BAI como a única empresa cotada em bolsa, mas os bancos Caixa Angola e o Atlântico e as petrolíferas Acrep e Somoil, já manifestaram interesse em fazer também uma OPV. Portanto, com o mercado de acções, abre-se uma janela para que as famílias e as empresas possam canalizar as suas poupanças e se financiarem , e outra para permitir que investidores estrangeiros possam trazer capital e know -how às empresas angolanas.

Abre-se também as portas para as corretoras, visto que as mesmas facilitam a organização do mercado de acções.

Até ao momento, as corretoras têm os bancos como os maiores concorrentes, visto que a banca detém mais de 90% da intermediação financeira na Bodiva, mas até 31 de Dezembro deste ano, os bancos deixam de “competir” com as corretoras. Assim os desafios, do mercado de acções passa pelo surgimento de mais empresas cotadas em bolsa e mais corretoras, visto que até ao momento apenas duas corretoras estão visíveis, bem como o aumento do nível de literacia financeira das famílias e das empresas e a capacidade das mesmas adoptarem as normas relacionadas à governança Corporativa.

Realçar que, o mercado de acções não é a principal fonte de financiamento, os bancos ainda desempenham o importante e principal papel no financiamento às famílias e as empresas, através do crédito, por outro lado, as obrigações também são alternativas de financiamento.

O momento é histórico, o mercado está aberto, e agora, precisamos vendedores para se cumprir a lei do mercado (oferta e procura).