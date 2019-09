IVA, preços e mão pesada do Estado

A entrada em vigor do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) no próximo dia 1 de Outubro, desta vez, vai mesmo acontecer, depois de dois adiamentos.

O IVA, recorde-se, começou por estar previsto para 1 de Janeiro desde ano, depois, 1 de Julho, mas o Estado cedeu às reivindicações dos operadores económicos e deu a si mesmo mais tempo para colmatar falhas ao nível da máquina tributária, que poderiam tornar o arranque mais complexo.

Mas, do lado do Estado, há matérias que devem suscitar preocupação - e mesmo alguma surpresa - às empresas e aos cidadãos. Um dos pontos mais quentes, revelam nesta edição do Mercadodois técnicos da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas (OCPCA), é o Portal do Contribuinte, que aparentemente não está suficientemente operacional para que todos fiquemos descansados.

Acreditemos, portanto, que, não estando, vai estar em tempo útil. Mas há um ponto mais crítico e que afecta todos - empresas e cidadãos: o problema dos preços e da cultura especulativa que,

infelizmente, ainda persiste em Angola.

Vários agentes económicos estão já a subir preços, alegando que também estão a comprar produtos e serviços ‘inflacionados’.

É grave que tal ocorra e é importante que todos denunciemos este tipo de comportamento, seja ele derivado de falta de informação dos comerciantes (quem não sabe, é enganado mais facilmente, e seguramente muitos já o foram por fornecedores desonestos), ou de pura má fé de quem, estando bem documentado, se aproveita.

Que o IVA vai ter impacto na generalidade dos preços, todos sabemos. Foi assim em todo o lado e Angola não é diferente.

Devemos, por isso, estar preparados. Mas, num País onde a inflação se mantém a níveis elevados e onde a esmagadora da maioria da população vive com dificuldades financeiras, é essencial que haja por parte do Estado um imenso controlo. E mão (muito) pesada sobre quem prevaricar.