O País tem adiado a sua completa integração na zona de livre comércio da SADC (Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral) e com isso o seu desenvolvimento. Mas. Passo, a passo, a estratégia de políticas conducentes a um integração efectiva estão a quebrar barreiras e Angola está mais próxima. Algumas das razões frequentemente apontadas estão relacionadas com “a fraqueza da estrutura produtiva nacional e a presente crise económica e financeira.” Entre os que mais reservas continuam a apontar neste processo estão os empresários nacionais que receiam que a abertura da economia nacional ao livre comércio na SADC levaria à falência, muitas empresas. Enquanto uns empresários facilmente conseguiriam reforçar os negócios nessa plataforma, porque já o fazem há décadas, outros podem ser engolidos porque não estão efectivamente habilitados para competir com os empresários sul-africanos, namibianos ou botsuaneses. Estes últimos com uma pujante diversificação económica. Há ainda a questão ligada a quota de produtos que poderão circular na comunidade, acordos tributários, preços e controlo de qualidade, que deverão ser standards. Mas estas questões podem ser menores perante mentalidades, que evidentemente entravam a prossecução deste projecto regional. Uma maior reflexão sobre as fazes de integração económica (União aduaneira; marcado comum; e união monetária), cujo ritmo depende dos países mais influentes na região sugere a criação de ajustes que não aumentem as desigualdades e assimetrias existentes entre os países membros. Outro calcanhar de Aquiles da nossa integração é o parque industrial (produção e exportações). Especialmente, nas categorias que dizem respeito a tecnologias média e avançada. Para sermos competitivos, em termos quantitativos, o País teria de elevar a taxa de crescimento do PB real para no mínimo 7% por ano, a partir de 2020. Associado a isto, o aumento da quota de produção tecnológica média e alta para 30% e aumentar a empregabilidade Industrial para 40% do emprego total até 2030. Angola deverá ainda aumentar as exportações de produtos manufacturados em mínimos de 50% até 2030. Isto significa, em termos qualitativos, uma geração de vantagens comparativas e competitivas para o País, nomeadamente, a aceleração do processo de diversificação, aumento da base industrial e das respectivas interdependências; consolidação de parcerias entre os governos, sector privado e sociedade civil; construção de alicerces sólidos e duradouros para uma economia modernizada. Contudo, vale a pena revisitar a Teoria da Integração Económica e analisar a experiência da Comunidade Europeia para que Angola faça bem a sua integração à zona de livre comércio da SADC. M