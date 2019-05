Inovação disruptiva: liberdade é conhecer os cordéis que nos manipulam

O título acima refere-se a uma constatação de Baruch Espinosa, filósofo, brilhante, e para muitos uma das mentes mais brilhantes a articular o pensamento humano. Talvez não tenha sido essa a intenção original do autor, mas até certo ponto o título assemelha- se às palavras de Bob Marley: “Emancipem-se da escravatura em que vivem as vossas

mentes, porque ninguém que não nós mesmos libertará as nossas próprias mentes (Emancipate

yourself from mental slavery, because none but ourselves will free our minds). Este raciocínio é aplicável à gestão dos talentos nas organizações que definem o desenque se quer disruptiva.

Cada vez mais, o contexto sócio-económico é o reflexo de um jogo de forças – se é que se pode assim dizer. Todos os actores tentam manipular o tabuleiro sobre o qual o jogo é jogado. Alguns com intenções que vão para lá da criação

de riqueza, outros apenas consternados com a criação de bem-estar social, outros ainda, apenas seguindo as palavras de Milton Friedman, põem o lucro em primeiro lugar na esperança de que, no final do dia, corra tudo bem.

Os séculos XX e XXI viram surgir uma dimensão liberal da economia que, de facto, trouxe uma lufada de ar fresco sobre a forma como “livremente” é possível, aos actores económicos, criar “desenvolvimento”. Contudo, cordéis ainda existem que tendem a mascarar a forma como valor é gerado ou agregado às empresas e, consequentemente, às economias e sociedade.

Um dos factores fundamentai s que mantém os cordéis do jogo do desenvolvimento socio-económico é a capacidade de valorizar o capital humano, imprescindível à criação de valor. É por causa deste factor humano que inovações que, não sendo necessariamente radicais, diferem, na sua forma e génese, das formas de criação de valor que as precederam.

Por essa razão, a liberdade necessária não é uma liberdade desvinculada de responsabilidades, mas é absolutamente uma liberdade que exige espaço para pensar novas soluções, resolver problemas que nunca foram resolvidos

a pensar como antes se havia pensado. Como diz uma frase bastante conhecida, atribuída a Albert Einstein: “Insanidade é ter as mesmas atitudes e esperar resultados diferentes”. Fazer diferente é mais difícil do que parece. É preciso, de forma cautelosa, mas audaz, escolher o que mudar, e como mudar, começando pelo pensamento autómata.

Sem medo de errar, diria que valorizar ideias novas, de pessoas novas, é um dos caminhosmais directos – e complexos – de o conseguir. Valorizar ideias não significa aplicá-las –pelo menos não imediatamente e sem ponderação sobre alternativas possíveis ou outras contribuições relevantes e ajuizadas.

Contudo, ao valorizá-las – às novas ideias –, é criado um diálogo sobre o que mais pode ser pensado. O segredo está em criar um fluxo exponencial de ideias possíveis, ideias que sejam potencialmente exequíveis. Para além de valorizar as ideias, é preciso que o capital humano nas organizações sinta que tem a “permissão de ter ideias”. Apesar de poder parecer algo esdrúxulo, a verdade é que, por vezes, as organizações criam, por força da gestão de hierarquias – ou

cordéis –, ou por acomodação à cultura organizacional, uma forma de limitar a criatividade

dos seus colaboradores.

O burnout que tanto está na moda tem tanto de ausência de espaço para pensar, como da intensidade e cariz do que se pensa por não ser possível fazê-lo.

A inovação exige abrir portas nunca antes abertas e, nesse sentido, a inovação disruptiva leva à construção de portas onde só havia janelas. Inovar implica poder olhar para lá do horizonte e ser possível falhar. Inovar exige correr

riscos, fazer escolhas que outros não fariam, como por exemplo escalar montanhas nunca antes pisadas, gerar electricidade com raios de Sol, fazer moinhos maiores do que arranha céus, lançar foguetes que tiram fotografias e

lig(Quénia), que foi responsável pelo desenvolvimento do M-Pesa: “Em 2008, quando decidimos avançar com o projecto, não sabíamos se o M-Pesa ia funcionar. A equipa estabeleceu o objectivo de chegar a 300 mil aderentes até ao final do ano. Eu disse-lhes que seriam todos despedidos se não chegássemos a um milhão até Dezembro – o projecto arrancou em Março. No final do ano, tínhamos 1,2milhões de aderentes.”