Inflação está mais resistente que o esperado

O aumento dos preços continua a ser a “dor de cabeça” dos Governos de todo o mundo e Angola não está de fora. Aliás, deve preocupar-se cada vez mais. Recentemente, o Instituto Nacional de Estatística (INE) anunciou que o custo de vida dos angolanos aumentou 2,0% de Dezembro do ano passado a Janeiro deste ano, o que elevou a inflação acumulada a rondar os 27,66%.

Com esta inflação, Angola figura entre os quatro países com a taxa de inflação mais alta do continente africano. É apenas ultrapassado pelo Sudão, Zimbabué e Etiópia, com 260%, 60,6% e 34,5%, respectivamente. O Chade apresenta uma inflação negativa (deflação) na ordem dos 0,45%, já o Ruanda, com uma taxa de 1,3% é o País africano com a inflação mais baixa. A nível mundial, o Japão (0,8%) e a China (0,9%) lideram a lista dos países com a inflação mais baixa do mundo.

O aumento da inflação é um fenómeno global após os efeitos económicos causados pela covid-19, inclusive com a maior economia do mundo (Estados Unidos da América), passando por sérias dificuldades. Os EUA é o país desenvolvido com inflação mais intensa. A inflação de Janeiro nos Estados Unidos subiu para 7,5%, um recorde em quase 40 anos. Foi o maior aumento anual de preços desde Fevereiro de 1982. Na zona euro, a taxa de inflação anual atingiu o recorde de 5,1% em Janeiro, a maior desde o início da série histórica, em 1997.

Para conter a inflação, por se tratar de um fenómeno global, as soluções típicas que poderiam ser encontradas dentro das fronteiras de cada país dependem em grande parte do que acontece no resto do mundo. Outro factor que afecta a economia mundial é o ritmo mundial de vacinação e o potencial surgimento de novas variantes da covid-19. Ainda assim, muitos países estão a recorrer à principal ferramenta para lidar com qualquer inflação: o aumento nas taxas de juros (a forma mais directa de controlar as pressões inflacionárias). É o que o BNA fez em Julho de 2021 quando aumentou a taxa básica para 20% e que mantém até hoje (uma política restritiva).

Os constrangimentos que alimentam a subida de preços no consumidor, a nível mundial, não vão enfraquecer em 2022. Pelo contrário, a previsão do FMI é que o surto inflacionário continue este ano, só dando sinais de abrandamento no próximo ano. Angola espera uma taxa de inflação de 18% até ao final deste.

O baixo crescimento económico, a alta inflação e menos benefícios fiscais não são uma boa combinação para nenhum governo. Sendo Angola um País extremamente importador, e como consequência importa também a inflação, os desafios são maiores.