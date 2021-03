Indemnização no BPC, miragem ou realidade?

O despedimento de trabalhadores no Banco de Poupança e Crédito (BPC) é uma realidade irreversível. Aliás, é um dos itens do plano de recapitalização e reestruturação daquele que (se bem gerido) seria o maior banco do sistema bancário (SBA) em Angola.

Por uma gestão danosa 1600 trabalhadores vão para o desemprego, 60 balcões serão encerrados em todo o território nacional. Fala-se em indemnizações e compensações de dar inveja (concessão de crédito no valor de 10 milhões de Kwanzas e perdão da dívida até 25 milhões de Kwanzas).

É tudo miragem, como fez questão de informar Felipe Makengo, presidente do Sindicato Nacional dos Empregados Bancários de Angola (SNEBA), em declarações à imprensa. Inclusive, fala-se em falta de clareza da fórmula utilizada para o cálculo das indemnizações.

Os sindicalistas também dizem desconhecer alguém que tenha recebido qualquer benefício, no âmbito do plano de recapitalização e reestruturação do BPC que, segundo fontes bem posicionadas, chegou a pagar salários com o dinheiro proveniente do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), um dos accionistas do banco.

Apesar das dificuldades, os sindicalistas acreditam que o despedimento de trabalhadores pode ser evitado, basta perseguir os devedores (todos eles identificados) porque o maior problema é o crédito malparado. Independentemente das críticas ou descontentamentos do SNEBA, o processo de restruturação prossegue, mas um dado (muito) importante é ignorado. 1600 trabalhadores perdem o emprego por (comprovados) erros de gestão e o presidente do conselho de administração (à época da ocorrência dos factos) nem sequer é investigado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), apesar das várias denúncias públicas.