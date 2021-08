Incubadora de Empresas em Angola...

Começar um negócio é sempre difícil para quem sai do Guiché Único da Empresa (GUE). Fazê-lo prosperar, então, é algo ainda mais desafiador. No entanto, há muitas maneiras de incentivar o empreendedorismo e o empresariado em Angola, por exemplo: uma delas é a incubadora de empresas.



A escolha da sede e escritório da empresa é uma primeiras decisões importantes, tendo em conta o possível custo fixo para estar a trabalhar e explorar esse espaço físico. A escolha de um Co-Working, um espaço de incubação de empresas é uma das possíveis escolhas. Estas duas opções possibilitam aos empreendedores desenvolver o seu negócio, tornando a vida de empresário menos complicada. A incubadora de empresas é uma forma de estimular o empreendedorismo. Ela fortalece e prepara as pequenas empresas com o intuito de fazê-las sobreviver no mercado.



A incubadora de empresas é um ambiente planeado e protegido que serve para desenvolver os empreendimentos que desejam investir em novos projectos e já em curso. Por outras palavras pode-se dizer ainda: uma incubadora de empresas é uma instituição cujo objectivo é preparar, fortalecer e dar suporte à micro e pequenas empresas em estágio inicial para que elas sobrevivam no mercado.



A incubadora oferece apoios de gestão e técnico com serviços de recepção, internet, telefone, secretária, salas de reunião, ou seja, a estrutura necessária para que se possa desenvolver o negócio. Além disso, a incubadora possibilita parcerias e oportunidades para que você, como empreendedor, realize seu sonhado projecto/empresa. Por meio da incubadora, igualmente, o empresário tem um serviço de assessoria voltado às áreas de gerência, contabilidade, jurídica, gestão financeira, recursos humanos, marketing.



As incubadoras buscam parcerias junto a empreendedores que têm ideias inovadoras, independentemente de ser tecnológicas ou não. Muitos desses centros de negócios contam com laboratórios para que você possa desenvolver o trabalho. As incubadoras buscam por micro empresas, empreendedores que ainda não constituíram uma empresa e também empresas que já estão estabelecidas no mercado mas que desejam desenvolver um produto específico e diferente.



Para ajudar o empreendedor e empresário, vamos apresentar os diferentes tipos de incubadoras de empresas



1. Incubadoras de base tecnológica: abrigam empresas com tecnologias de alto valor agregado.



2. Incubadoras de sectores tradicionais: são destinadas a empresas de sectores tradicionais da economia que queiram agregar valor aos seus produtos e fazer incrementos no seu nível tecnológico.



3. Incubadoras mistas: abriga empresas de base tecnológica e sectores tradicionais.



4. Incubadoras de empresas de agronegócios: são destinadas à empresas que actuam no agronegócio e utilizam a incubadora para optimizar seu processos de gestão e desenvolvimento tecnológico.



5. Incubadoras de cooperativas: abrigam empreendimentos de associação por período médio de dois anos, instalados dentro ou fora do município. Representam uma das modalidades de incubadoras de sectores tradicionais.



6. Incubadoras de empresas culturais: abrigam empresas que possuem como valor agregado a arte e a cultura.



7. Incubadoras de design: são destinadas a empreendimentos que estão ligados directamente à área de design.



8. Incubadora social: apoia empreendimentos que tem origem em projectos sociais e que geram emprego e renda para a comunidade no qual estão inseridos.



Uma empresa incubada tem grande hipótese de expansão e crescimento, pois o empreendimento desenvolve-se num ambiente voltado à inovação e ao empreendedorismo. Pela análise que fiz em vários sites sobre este assunto, a taxa de mortalidade de uma empresa que faz parte de uma incubadora é reduzida em 20% com relação àquelas que não fazem, sendo que em Angola, a mortalidade no final do primeiro ano, é do fecho de 9 em 10 empresas.



Se está a pretender começar uma actividade empresarial ou já neste «desafio», pense na alternativa e um co-working ou numa instituição com esta identidade de incubadora de empresas.