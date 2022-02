Incentivos à criação de emprego em Angola

Os últimos anos foram marcados por um contexto económico incerto motivado por comportamentos erráticos em matéria do preço do petróleo e uma pandemia mundial que afectou a confiança de investidores e consumidores, bem como a capacidade de a economia angolana atrair novo investimento e criar emprego.

Dados do Instituto Nacional de Estatística (“INE”) referentes ao início da pandemia registam uma taxa de desemprego de 32,7%, a qual derrapou até aos 34,1% até ao terceiro trimestre de 2021 (últimos dados oficiais disponíveis sobre o emprego em Angola).

Refira-se ainda que, por referência ao terceiro trimestre de 2021, o INE estima uma população de 16.2 milhões de pessoas economicamente activas (1). Deste total, aproximadamente 5.6 milhões são jovens entre os 15 e 24 anos sendo que, nesta franja de população, regista-se uma taxa de desemprego de 59,2%.

Face ao exposto, novas políticas fiscais e de Segurança Social são particularmente pertinentes e poderão constituir indutores importantes à criação de emprego e investimento na formação profissional de um grupo significativo da população activa em Angola.

E é neste contexto que foi recentemente publicado um regime de incentivos em sede de Segurança Social para a contratação de cidadãos desempregados, jovens até 30 anos e com deficiência.

Para aceder a estes incentivos as entidades empregadoras deverão celebrar contratos de trabalho por escrito e manter os mesmos por um período de 3 anos, bem como inscrever os trabalhadores no Regime de Protecção Social Obrigatória dos Trabalhadores por Conta de Outrem.

Cumpridos os formalismos contratuais, e em matéria de registo dos trabalhadores por conta de outrem na Entidade Gestora de Protecção Social Obrigatória, serão aplicáveis os seguintes incentivos em sede de Segurança Social:

· Cidadãos desempregados: 50% de redução da taxa contributiva da responsabilidade da entidade empregadora durante 12 meses, após a data de celebração do contrato de trabalho.

· Cidadãos jovens: Isenção da taxa contributiva da responsabilidade da entidade empregadora durante os primeiros 6 meses, após a data de celebração do contrato de trabalho, e 50% de redução nos seis meses seguintes do referido contrato.

· Cidadãos com deficiência: Isenção da taxa contributiva da responsabilidade da entidade empregadora durante 12 meses após a data de celebração do contrato de trabalho.

Ora, genericamente, as entidades empregadoras assumem encargos com a contribuição para a Segurança Social correspondente a 8% das remunerações atribuídas aos trabalhadores. Pelo que, ainda que temporários, estes incentivos de Segurança Social diminuem custos associados ao trabalho dependente e poderão estimular o mercado de trabalho no médio-prazo.

Por outro lado, o regime de incentivos de Segurança Social em análise prevê isenções de juros, em contexto de regularização de dívidas contributivas à Entidade Gestora da Protecção Social Obrigatória, caso exista acordo para a manutenção dos trabalhadores inscritos na Segurança Social à data dos factos.

Por último, refira-se um recente Comunicado da Administração Geral Tributária que anunciou a aprovação do Código dos Benefícios Fiscais em Assembleia Nacional. Para além dos estímulos ao investimento privado, os quais constituem um forte estímulo ao emprego, encontra-se igualmente previstos benefícios fiscais atribuídos às empresas que criem empregos, promovam a formação profissional, empreguem mulheres e pessoas com deficiência, podendo as empresas deduzir, em sede de Imposto Industrial, entre 3 e 7 salários mínimos da função pública, por cada posto de trabalho criado.

São portanto notícias que, em conjunto com um aumento do preço de petróleo, e uma provável retoma de investimento no sector, poderão introduzir algum optimismo na evolução dos indicadores de emprego e qualificação profissional.

Porém, tão importante como a criação de quadros específicos de incentivos à criação de emprego é garantir o acesso simples e desburocratizado aos mesmos, através de redacções legislativas inteligíveis e que não suscitem interpretações ambíguas na sua aplicação, bem como uma colaboração activa entre as autoridades e os agentes empregadores.

(1) Segundo a definição do INE, é pessoa com 15 ou mais anos de idade que, no período de referência, constituía a mão-de-obra disponível para a produção de bens e serviços que entram no circuito económico, ou seja, estava empregado ou desempregado.

* Head of Tax EY Angola