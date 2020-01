(In)consistências nas privatizações do sector das telecomunicações e a reformulação do PROPRIV

No transacto mês de Agosto, foi aprovado o Programa de Privatização para o período de 2019-2022 (PROPRIV), conforme Decreto Presidencial n.º250/19 de 5 de Agosto, no qual prevê a privatização de 195 activos, participações sociais e empresas detidas directa e indirectamente pelo Estado, dentre as quais, 10 do Sector das Telecomunicações, concretamente, MS Telecom, S.A, Net One, S.A, Unitel, S.A, Angola Cables, S.A, ACS – Lda, Angola Telecom, TV Cabo Angola, Lda, Multitel, ENCTA e ELTA. Pelo que as relações entre estas criam um subprograma complexo, inconsistente e redundante, inviabilizando a priori a implementação com sucesso do PROPRIV. É complexa a teia de participações e co-participações sociais da MS Telecom e da Angola Telecom nas demais empresas, por exemplo, o programa prevê em 2021 a alienação das participações na Angola Cables, 51% detida pela Angola Telcom e 9% pela Mstelecom. No entanto, 31% do capital da Angola Cables é detido pela Unitel, que por sua vez, 25% do seu capital social pertence a Mstelcom. É inconsistente prever alienar a participação detida por uma empresa que foi alvo de privatização no ano anterior. Digamos, em 2020 dar-se-á início a privatização da MStelecom, surpreendentemente, prevê-se alienar, um ano depois, a sua participação de 9% do capital da Angola Cables.

É redundante dar início em 2020 a privatização da MS Telecom e em simultâneo, iniciar a privatização das suas participações na Net One, Unitel e ACS. Pretendemos com este artigo, apresentar cenários alternativos que permitem eliminar as gralhas do PROPRIV, tornando a sua implementação mais eficiente e eficaz. Para a análise do subprograma representamos as relações societárias entre as empresas na matriz de análise estrutural de Godet e classificamo-las segundo o seu grau de influência e dependência (conforme a infografia), e por fim projectou-se três cenários alternativos de privatização. Claramente, a Sonangol, E.P. e Angola Telecom são empresas que influenciam a dinâmica de privatização das outras empresas e não sofrerem influência das mesmas.

Por outra, a Mstelecom e Angola Telecom são as empresaschaves do subprograma, porque qualquer actuação sobre elas terá repercussões na privatização das demais empresas, exceptuando a ENCTA e o Banco de Comércio e Indústria. Esta classificação, permite criar cenários de privatização, sendo o primeiro cenário, “vender primeiro as empresas dependentes”, dito de outra forma, através de Concurso Público, alienar a partir de 2020 as participações na Angola Cables, S.A, Unitel, Net One, S.A., Acs-Limitada, TV Cabo Angola, Multitel e ELTA. Porém, a partir de 2021 via leilão em bolsa alienar Angola Telecom, MS Telecom e a ENCTA. Apesar deste cenário eliminar a complexidade, inconsistência e parcialmente a redundância, o mesmo não permite minimizar os custos de privatizar, uma vez que mantém os 10 processos de privatização, é um o cenário pouco transparente devido adopção do procedimento de concurso público, não permite adequada dispersão do capital e, por conseguinte, melhor distribuição do rendimento.

Segundo cenário, -“Vender as empresas influentes”, pelo que recomenda, a privatização da MS Telecom e a Angola Telecom, incluindo as respectivas participações em outras empresas. Este cenário, tem a vantagem face ao anterior, devido a redução dos custos de privatizar de 10 para 3 processos de privatização, é mais transparente e permite adequada dispersão do capital devido adopção exclusiva do procedimento de Leilão em Bolsa.

Não há dúvidas que, a integração nas actividades económicas da robótica, inteligência artificial e o Big Data permitirão a redução de custos operacionais em todos sectores de actividade económica, fazendo das telecomunicações o petróleo do futuro. É de tamanha ingenuidade, quer do ponto de vista estratégico, quer do ponto de vista de segurança nacional, o Estado desfazer-se da totalidade das suas participações nas empresas deste sector. É nesta perspectiva que surge o terceiro cenário, -“concentrar primeiro e vender gradualmente depois” digamos, num primeiro momento repassar todas as participações do Estado para MS Telecom ou Angola Telecom, num segundo momento, definir a participação óptima que o Estado deverá deter em cada empresa, tendo em conta os interesses estratégicos no sector. Terceiro e último, alienar gradualmente interesse participativo, naqueles casos em que a participação excede e ou adquirir em casos que a participação é inferior ao óptimo definido.

Em suma, é imprescindível a reprogramação das privatizações no sector das telecomunicações, pelo que recomenda-se a adopção do terceiro cenário, porque elimina a mensagem da venda a granel eao desbarato, aumenta o valor das empresas para os investidores, visto que os mesmos procuram negócios e não empresas, salvaguarda os interesses estratégico do Estado, garante a maximização ao longo do tempo dos recursos financeiro para o Estado, quer pelo encaixe da venda das participações, quer pelo, indiscutível potencial de crescimento do sector de telecomunicações. Por fim, como diz o ditado popular, -“O apressado come cru”, queremos dizer que o Ministério das Finanças elaborou o PROPRIV as pressas para atender as recomendações do Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial e, no final não se obteve um programa coerente e exequível, agora humildemente deverá reprogramar todo de novo, podendo adoptar abordagem da análise estrutural com cenários alternativos sectoriais e global, desta forma o PROPRIV tornar-se-á num verdadeiro instrumento ao serviço dos mais altos interesses do Estado de Angola e, por conseguinte, das aspirações do povo angolano.