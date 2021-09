Importância do Regime de Clemência no Combate aos Cartéis

O Governo angolano, objectivando promover maior eficiência e dinamismo à economia nacional, em alinhamento às melhores práticas regulatórias internacionais, instituiu o quadro legal e institucional da concorrência, de modo a garantir que a materialização do Princípio da Economia de Mercado tivesse como base à sã concorrência, escudandose, desta forma, o mercado de eventuais abusos resultantes da detenção de poder económico ou da realização de acordos anticompetitivos. Nesta conformidade, foi aprovada a Lei n.º 5/18, de 10 de Maio, Lei da Concorrência, enquanto instrumento basilar do sistema de defesa da concorrência angolano, a qual elenca três grandes tipos de práticas restritivas da concorrência, tendo em conta as relações horizontais e verticais que podem existir entre as empresas, designadamente o (i) Abuso de Posição Dominante; o (ii) Abuso de Dependência Económica e os (iii) Acordos Colectivos Proibidos.

Outrossim, de modo a garantir a observância e o respeito pelas normas da sã concorrência no mercado, instituiu-se a Autoridade Reguladora da Concorrência (ARC), um órgão público com poderes de regulamentação, supervisão e sancionatórios, com vista a prevenir, identificar, investigar e reprimir práticas anticompetitivas, como são os acordos entre empresas do mesmo nível da cadeia de valor, acordos horizontais, firmados com a finalidade de restringir a concorrência, acordos esses que são comumente designados cartéis.

Tais acordos são muitas vezes mencionados como sendo a mais grave infracção à concorrência, devido ao facto de proporcionarem às empresas um poder de mercado que estas não conseguiriam alcançar de outro modo, possibilitando-as de praticar preços mais elevados, diminuir a qualidade do produto em prol da redução do custo e do aumento do lucro, com o objectivo de restringir a concorrência. Os referidos cartéis são, também, considerados a prática anticompetitiva mais difícil de combater, sobretudo quando utilizados apenas os recursos tradicionais disponíveis.

Trata-se de práticas, geralmente combinadas e implementadas de forma secreta, cujos efeitos prejudicam gravemente a economia e comprometem o normal funcionamento do mercado, por meio da redução da eficiência e do poder de barganha dos consumidores. Dentre as suas principais formas de apresentação, as mais combatidas pelas autoridades de concorrência, a nível do mundo, também previstas na Lei da Concorrência angolana, são (i) a fixação de preços de aquisição, venda ou revenda, (ii) a repartição de mercados, (iii) a atribuição de quotas de produção ou de venda, (iv) o conluio nos procedimentos de contratação pública e a troca de informações sensíveis entre os concorrentes.

Para penalizar os infractores, pela participação em um cartel, na conclusão do processo sancionatório, podem ser aplicadas multas que variam de 1% a 10% do volume de negócios das empresas envolvidas ou, ainda, podem ser aplicadas sanções acessórias ou comportamentais tais como (i) publicação, às expensas da empresa infractora, da sanção aplicada no jornal de maior circulação; (ii) exclusão de participação da empresa em processos de contratação pública por um período até 3 (três) anos e (iii) e a cessação parcial da actividade.

Considerando o elevado nível de secretismo que envolve a formação de cartéis e o nível de sofisticação que acompanha, em grande parte dos casos, a ocultação de provas e a manipulação de informações, as dificuldades associadas ao processo de investigação destas práticas são elevadíssimas.Razão pela qual, o ordenamento jurídico angolano, alinhado aos modelos mais modernos de regulação, recorreu ao método de atribuição de recompensa às empresas infractoras que optem por denunciar um cartel em troca do benefício da dispensa ou redução de coima, esta metodologia está enquadrada na legislação angolana como Regime de Clemência.

Entenda-se aqui que “Clemência” é um instrumento que se traduz na redução da coima ou multa que seria aplicada a um infractor em troca da sua colaboração voluntária na investigação, através da disponibilização de informações relacionadas com o cartel, mediante a observância de algumas condições e tendo em conta o estágio da investigação em cada caso.

Neste contexto, a Autoridade Reguladora da Concorrência publicou, conforme previsto no artigo 20.º do Regulamento da Lei da Concorrência, no dia 25 de Setembro de 2020, o Instrutivo n.º 7/20, que aprova o Regulamento do Regime de Clemência. Este Regulamento estabelece os procedimentos relativos à tramitação de pedidos de redução de multa, em sede de processos sancionatórios relativos às práticas colectivas proibidas previstas na Lei da Concorrência.

Este Regime prevê três categorias de redução de multas para as empresas que forneçam à ARC informações e provas de valor adicional significativo, numa lógica ordinal (do primeiro ao terceiro). Assim sendo, (i) para a primeira empresa a denunciar é concebida uma redução de 70% a 50% do valor da multa; (ii) para a segunda empresa é concebida uma redução de 50% a 30% do valor da multa e (iii) para a terceira empresa é concedida uma redução de 30% a 10% do valor da multa.

O carácter regressivo de redução de multas visa incentivar os participantes a serem os primeiros a optar por denunciar a prática ao invés de aguardarem pela condenação ao pagamento do valor total da multa e outras sanções acessórias, após a conclusão do processo de investigação, que pode colocar em causa a reputação da empresa, para além do custo pecuniário inerente ao pagamento da coima. Assim, este mecanismo tende a causar instabilidade e insegurança dentro de um cartel pois, para além de aliciar os participantes à denúncia, confere garantias de confidencialidade e não exposição do denunciante, permitindo a sua continuidade na participação do cartel, por determinado tempo, para melhor produção de provas.

Entretanto, parte da eficiência da política de clemência assenta no factor publicidade ou advocacy, pois, sem este elemento, não será possível contornar condutas que, por não terem sido combatidas antes, constituam já uma cultura de mercado, pelo que se torna imprescindível transmitir, com clareza e recorrência, o racional da política de clemência junto dos agentes económicos, visando garantir que este instrumento materialize com eficácia os seus fins.

A promoção e utilização efectiva do Regime de Clemência permite a obtenção de vantagens como a elevação da consciência sobre os danos causados pelos cartéis; a disseminação da ideia de proibição de cartéis; a desestabilização do ambiente interno existente nos cartéis; a criação de oportunidade para que membros insatisfeitos dentro dos cartéis encontrem uma alternativa para abandonarem tal acordo; a facilitação da conclusão oportuna de investigações de cartéis que, em condições normais, são difíceis de realizar e demandam alto dispêndio de recursos por parte das autoridades de defesa da concorrência, e, por fim, a eliminação do sentimento de impunidade e normalidade associado à celebração de acordos colectivos proibidos.

Mais ainda, importa ter em atenção que a extinção de um cartel se traduz, especialmente, na redução de preços, no aumento das quantidades ofertadas, no aumento da qualidade e diversidade de produtos disponíveis, e, sobretudo para as empresas, na remoção de barreiras à entrada e ao desenvolvimento, bem como na criação de oportunidades de expansão e do surgimento de maior pressão concorrencial no mercado. Ou seja, o Regime de Clemência ou leniência, dependendo da jurisdição, é uma ferramenta indispensável para o combate aos cartéis e constitui uma característica fundamental de qualquer sistema eficaz de defesa da concorrência.

* Economista, Chefe de Departamento de Investigação de Condutas na Autoridade Reguladora da Concorrência.