Há cada vez mais mulheres a liderarem os “boards”

Nos últimos tempos tem se verificado a elevação de mulheres em cargos de topo. Recentemente três mulheres foram indicadas a dirigir os “bords” de instituições importantes do sistema financeiro nacional. A jurista Andreia Vanessa Simões, foi nomeada pelo Presidente da República para assumir o cargo de Presidente do Conselho de Administração (PCA) da Comissão de Mercado de Capitais (CMC), em substituição de Maria Uini Baptista, antiga chefe do “board” que liderou a CMC durante dois anos.

Valentina Filipe, que até então, ocupava a função de Administradora Executiva do Fundo Soberano de Angola, foi eleita pela Assembleia Geral da Bolsa de Dívida e Valores de Angola, SA – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados (BODIVA), como a nova PCA da instituição em substituição de António Furtado, assim, Valentina Filipe torna-se a primeira mulher a dirigir a instituição. Helena Chicuba também tornou-se na primeira mulher a dirigir a ENSA Seguros, pasta deixada por Carlos Duarte, que regressou à banca para dirigir a comissão Executiva do Banco Económico.

As mulheres não só se destacam no sistema Financeiro, como também na política. Este ano, Esperança Maria Eduardo da Costa tornou-se a primeira mulher a ocupar o cargo de Vice-Presidente da República, enquanto Carolina Cerqueira, que foi-lhe dada a presidência da Assembleia Nacional (Parlamento), também fez história a ser a primeira mulher a dirigir a casa das leis. De notar que, Vera Daves de Sousa, que foi reconduzida a ministra das Finanças, também fez história a assumir a pasta em 2019.

Essa tendência não se verifica simplesmente em Angola, o continente europeu tem apostado nas mulheres para dirigir instuições importantes. Recentemente, Liz Truss foi eleita primeira-ministra do Reino Unido, tem Margaret Thatcher como modelo e permaneceu leal a Boris Johnson até o fim.

O Governo de Liz Truss vem com uma particularidade, pela primeira vez no Reino Unido, as quatro posições mais importantes do governo não serão chefiadas por homens brancos. Entre os negros, destaca-se Suella Braverman, Secretária de Estado para os Assuntos Internos do Reino Unido. Em Itáli a, Giorgia Meloni que venceu as eleições, é a primeira mulher a dirigir o país. Sem contar que o Banco Central Europeu é dirigido por Christine Lagarde, que também já dirigiu o Fundo Monetário Internacional e Ursula Gertrud von der Leyen que preside a Comissão Europeia.