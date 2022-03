Governance: “não há bons, nem maus..., há interesses”! A fiscalização em nome da confiança!

Interesse, Confiança e Amor são três pilares da vida de qualquer pessoa e da sociedade. Insistimos nesta máxima porque na prática “não há bons, nem maus, há interesses” ..., e o importante é criar equilíbrios e harmonia entre interesses.

O governance em latus sensus é um sistema com políticas, regras e procedimentos cujos princípios basilares da transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade servem de ingredientes para a gestão de interesses. Apresentado desta forma tudo parece simples, mas a assimetria de informação e a complexidade da natureza humana eleva estes elementos para uma outra dimensão. Discutir a complexidade da natureza humana e das complexas relações é tão desafiante quanto falar sobre a origem do mundo e, parece, que tudo se torna relativo consoante os interesses, pelo que será mais fácil, em cada situação, analisar os interesses em causa. É a única forma de termos alguma pouca certeza sobre alguma coisa e conseguirmos a confiança que é tão necessária e importante para tudo. Por isso, não adianta julgar as pessoas, devemos sim analisar os interesses e agendas construídas com base nos mesmos.

Ora, é bom sempre lembrarmos que nas relações humanas tudo é relativo e subjectivo. Por isso, devemos ter regras, procedimentos e políticas claras e objectivas para servir como contrapeso nesta balança, já por si complexa. Neste aspecto a fiscalização e a monotorização têm um peso relevante, contudo, o sucesso destas nobres tarefas depende do contexto, da cultura, da gestão estratégica entre as pessoas, métodos e procedimentos. O ser humano muda de comportamento, consoante a cultura organizacional e o contexto. A cultura pode funcionar como limite e princípio orientador das nossas acções. Sem cultura organizacional temos uma verdadeira selva de interesses.

É reconhecido que o governance e o corporate governance não é matemática e exige flexibilidade e é complexo. MAS, assegurar que o trabalho de fiscalização possa ser realizado sem que seja preciso um exercício de diplomacia por um lado e coragem por outro lado para lidar com os diferentes interesses, e não poucas vezes conflituante, é o mínimo necessário.

Estudos demonstram que a cultura de gestão em que o órgão de fiscalização está inserido é crucial para o seu papel, pois como em todas as relações a atitude, a ética, a cultura empresarial e conduta organizacional são valores e ingredientes que promovem confiança

Todos ganham com um órgão de fiscalização forte porque todos têm a possibilidade de fazer melhor. A fiscalização é um grande amigo, um auxiliador, um motivador do bem e do melhor que temos em nós.

É certo que os órgãos de fiscalização têm vindo a ver crescer o seu campo de atuação com consequências na sua responsabilidade fiduciária, o que obriga a serem órgãos cada vez mais turbinados e em linha com os princípios de “fit and proper” . O papel da fiscalização tem de ser reforçado a cada dia, como uma flor que, diariamente, precisa ser regada.

Um outro aspecto deveras importante que concorre para o fortalecimento dos sistemas de controlo interno é uma estratégia de recursos materiais e humanos. Não se pode olhar para uma organização como um grupo de áreas ou ilhas. Tudo está interligado e tudo afecta tudo. Sem um ecossistema claro, assente numa cultura organizacional em que o exemplo vem de cima, “ the tone comes from the top”, não há quarta linha de defesa, ou quarta dimensão do sistema de controlo interno que possa ser eficaz.

Obviamente que o processo de contratação e nomeação desempenha um papel chave nesta busca, incessante, pela confiança e transparência. Pessoas, Cultura, Procedimentos são as três peças chaves deste puzzle. As três peças devem ser pensadas em conjunto, a todo o momento, sem nunca se perder de vista que, para além do puzzle interno, temos existe uma sociedade, um mundo, como muitas partes interessadas e efectadas pelas nossas condutas.

Cada vez mais as partes interessadas exigem transparência, pois afinal as entidades quer sejam publicas ou privadas são um ente vivo com impacto social, daí que o sistema de governance assuma, nos nossos dias, cada vez mais um compromisso com a sociedade e com todas as preocupações socias e ambientais, como reflexo das boas práticas de ESG (Environmental, Social and Governance).

Um caminho a percorrer!

*Membros da Associação Angolana de Corporate Governance (ACGA)